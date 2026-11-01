Мають підтримку в Росії: Туск прокоментував конфлікт навколо Конституційного трибуналу

Конфлікт стосовно Конституційного трибуналу Польщі використовують проросійські сили. Вони підтримують політиків та організації, які прагнуть послабити польську демократію, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

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Так глава польського уряду прокоментував конфлікт навколо Конституційного трибуналу, до якого залучилися поліція, представники влади та опозиції. Він звинуватив президента Кароля Навроцького та партію "Право і справедливість" у блокуванні змін, пов'язаних з роботою трибуналу.

Що сказав Туск

За його словами, в Польщі вже багато років діють політики й організації, які прагнуть зруйнувати демократію та верховенство права. Ці сили мають відповідну підтримку за кордоном, і першочергово – з Росії.

"Сьогодні в цьому конфлікті користуються підтримкою армії російських ботів в інтернеті. Ба більше – вони вже дочекалися публічних компліментів від головного ідеолога Кремля. Дмитро Медвєдєв, колишній президент Росії, заявив, що в Польщі відбувся державна переворот, і "ліберали Туска, захищені Брюсселем, придушують консерваторів від "Право і справедливість". Тепер все зрозуміло", – заявив Дональд Туск.

Прем'єр звинуватив президента Польщі Кароля Навроцького та партію "Право і справедливість" у блокуванні змін, пов'язаних з роботою Конституційного трибуналу.

Польща не має поступатися незалежністю своєї демократії та принципами верховенства права, за які країна тривалий час боролася, наголосив Дональд Туск.

Що сказав Моравецький

Раніше колишній прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що уряду Дональда Туска варто висловити вотум недовіри – нібито через конфлікт навколо Конституційного трибуналу в Польщі.

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Моравецький визнав, що Конституційному трибуналу необхідне перезавантаження. Водночас він виступає за те, щоб владу отримав новий технічний уряд на чолі з колишнім головою Сейму, аж поки в країні восени 2027 року не відбудуться чергові парламентські вибори.

Його політична сила вже "подала пропозицію про висловлення недовіри уряду Туска".

Конфлікт навколо суду

На фоні протистояння між урядом Дональда Туска та президентом Каролем Навроцьким 30 жовтня у Польщі спалахнув конфлікт навколо Конституційного трибуналу. Його голову Богдана Свєнчковського та заступника голови Бартломея Соханського, які паралізували роботу суду, було відсторонено. Поліція оточила будівлю і не пропускала Свєнчковського всередину. Навколо зібралися прихильники та представники правоконсервативної пропрезидентської партії "Право і справедливість" на знак протесту проти цього рішення.

Головні історії дня

Сам президент Навроцький терміново перервав свою поїздку в Сенегал, повернувся до Варшави й особисто прибув до Конституційного трибуналу. Він назвав новий тимчасовий склад відомства "узурпаторами".

На фоні політичної ситуації у країні про відставку оголосили два польські посли – у Китаї та Румунії.