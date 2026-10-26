Мати п'ятьох дітей: як виглядає дружина Орбана, якого США просувають в генсеки ООН, і чим вона займається. Фото

Аніко Леваї понад 40 років перебуває у шлюбі з колишнім прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, однак залишається переважно поза увагою громадськості. Вона має юридичну освіту, бере участь у благодійних ініціативах і виховує п’ятьох дітей, а її історія стосунків із майбутнім угорським політиком почалася ще в університеті.

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Нещодавно в медіа з’явилася інформація, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає Орбана як можливого кандидата на посаду генерального секретаря ООН. Інформацію зібрав OBOZ.UA.

Що відомо про Аніко Леваї

Аніко Леваї народилася 15 серпня 1963 року в угорському місті Сольнок. За фахом вона юристка, також займається підприємницькою діяльністю. Із майбутнім чоловіком Віктором Орбаном вона познайомилася під час навчання на юридичному факультеті Будапештського університету.

Пара одружилася у 1986 році. Через десять років, у 1996-му, подружжя провело церковну церемонію вінчання. Таким чином, їхні стосунки тривають уже близько чотирьох десятиліть.

У родині Орбана та Леваї п’ятеро дітей – чотири доньки та син. Вони народилися в період із 1989-го до 2004 року.

Попри багаторічну присутність чоловіка в політиці, Аніко Леваї не прагне такої самої публічності. Вона рідше з’являється в інформаційному просторі, ніж її чоловік, і переважно зосереджується на власній професійній та громадській діяльності.

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Кар’єра та благодійність дружини Орбана

Аніко Леваї є однією із засновниць Міжнародної служби порятунку дітей – організації, яка займається питаннями захисту дитинства. Крім того, вона виконує обов’язки посла доброї волі Угорської екуменічної благодійної організації.

Із 2010 року Леваї також входить до редакційної колегії угорського гастрономічного журналу Magyar Konyha. Це видання присвячене національній кухні та кулінарній культурі Угорщини.

Головні історії дня

Її благодійна діяльність охоплює й міжнародні ініціативи. Зокрема, у 2015 році дружина Орбана відвідала Закарпаття, де проживає значна угорська громада, та взяла участь у відкритті представництва угорського гуманітарного фонду.

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За даними угорського видання Befolyás-barométer, у рейтингу найвпливовіших людей Угорщини за 2025 рік Аніко Леваї посіла 17-те місце.

Віросповідання дружини Орбана

Аніко Леваї та Віктор Орбан належать до різних християнських конфесій. Вона є католичкою, тоді як угорський політик виріс у протестантській родині та пов’язаний із реформатською церквою кальвіністської традиції.

Попри релігійні відмінності, подружжя зберігає шлюб протягом десятиліть. Їхні діти виховувалися в католицьких традиціях.

Чому Орбана хочуть бачити на чолі ООН

На тлі інтересу до особистого життя родини Орбана міжнародні медіа повідомили про можливі плани адміністрації Дональда Трампа щодо політичного майбутнього угорського політика.

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За даними The Wall Street Journal, американські чиновники обговорювали можливість висунення Орбана на посаду генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй. Таку ідею попередньо могли обговорювати також із представниками Росії та Китаю.

Водночас остаточного рішення про висунення кандидатури Орбана не ухвалили. Сам політик не підтвердив, що погодився брати участь у можливих перегонах.

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Серед причин симпатії частини американських консерваторів до Орбана видання називає його позиції щодо міграції, діяльності ліберальних громадських організацій і судової системи. Водночас його політика щодо Росії та конфлікти з Європейським Союзом викликають значну критику.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що колишній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив угорський уряд у підтримці України та протистоянні Росії. Країна нібито відмовилася від нейтралітету й стала на бік Києва у війні проти Москви.