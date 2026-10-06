''Масова міграція вийшла з-під контролю'': Трамп знайшов винних у шкільних протестах у Франції

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Купюри та монети гривні. ІлюстраціяНові пенсії та зарплати в Україні: озвучено розміри на наступний рікУ Чорному морі поблизу Сочі спалахнула величезна пожежа на танкері: дим видно за сотні кілометрів. Фото і відеоУ Чорному морі поблизу Сочі спалахнула величезна пожежа на танкері: дим видно за сотні кілометрів. Фото і відеоЕктор Хіменес-Браво вперше за 5 років повернувся до рідного дому в Канаді та показав, де він жив до популярностіЕктор Хіменес-Браво вперше за 5 років повернувся до рідного дому в Канаді та показав, де він жив до популярності"ПС готові, наскільки дозволять засоби захисту": Зеленський попередив українців про підготовку масованого російського обстрілу. Відео"ПС готові, наскільки дозволять засоби захисту": Зеленський попередив українців про підготовку масованого російського обстрілу. ВідеоБудуть "цілодобові" графіки відключення світлаБудуть "цілодобові" графіки відключення світла 7 жовтня: про що енергетики попередили українцівРосія підняла у повітря групу літаків Ту-160 з аеродрому "Бєлая": можливі пуски крилатих ракетРосія підняла у повітря групу літаків Ту-160 з аеродрому "Бєлая": можливі пуски крилатих ракетТри знаки зодіаку нарешті вирішать давні питання, які тягнулися півроку, і весь хаос припинитьсяТри знаки зодіаку нарешті вирішать давні питання, які тягнулися півроку, і весь хаос припинитьсяБубка отримав "автоматичну" посаду в УкраїніБубка отримав "автоматичну" посаду в Україні"Ми вже готуємо людей": у Повітряних силах сказали, коли отримають перехоплювачі дронів у необхідних обсягах"Ми вже готуємо людей": у Повітряних силах сказали, коли отримають перехоплювачі дронів у необхідних обсягах"На голову не налазило". Зʼявилися нові подробиці про життя "зниклої" Сестрички Віки: яку артистку вона покликала в гості після 30 років мовчання"На голову не налазило". Зʼявилися нові подробиці про життя "зниклої" Сестрички Віки: яку артистку вона покликала в гості після 30 років мовчання

"Масова міграція вийшла з-під контролю": Трамп знайшов винних у шкільних протестах у Франції

Надія Данищук
Надія Данищук
Time to read2 хв
icon 687
"Масова міграція вийшла з-під контролю": Трамп знайшов винних у шкільних протестах у Франції
Трамп знайшов "винних" у шкільних протестах у Франції. Джерело: Getty Images

У Франції тривають масштабні протести старшокласників, які в середині вересня розпочалися у передмістях Парижа через невдоволення умовами навчання. Президент США Дональд Трамп, коментуючи події, заявив, що причиною протестів нібито є не проблеми французьких шкіл, а масова міграція та поширення ісламу.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social. За словами американського президента, протестний рух школярів нібито пов'язаний із прагненням ісламу "захопити Францію".

Що заявив Трамп про протести у Франції

Трамп назвав події у Франції наслідком "неконтрольованої масової міграції". За його словами, протести старшокласників насправді пов'язані не зі станом французької системи освіти, а з ісламом.

"Те, що відбувається у Франції, – це ніщо інше, як неконтрольована масова міграція. Це не про школи, це про те, що іслам хоче захопити колись велику країну!" – написав президент США.

Читайте також
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
icon 5,6 т.
Біля берегів Болгарії два торгові судна: були атаковані дронами: одне потонуло, екіпаж зник – медіа
icon 5,6 т.
Біля берегів Болгарії два торгові судна: були атаковані дронами: одне потонуло, екіпаж зник – медіа
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
icon 3,2 т.
У Німеччині заарештували ексглаву розвідки за підозрою у шпигунстві та держзраді: що відомо про справу
icon 3,2 т.
У Німеччині заарештували ексглаву розвідки за підозрою у шпигунстві та держзраді: що відомо про справу
Катя ПомазанКатя Помазан
icon 2,7 т.
"Можливо, це серйозніше, ніж ми думали": Рубіо заявив, що Росія зобов'язана поділитися зі світом інформацією про зараження чумою
icon 2,7 т.
"Можливо, це серйозніше, ніж ми думали": Рубіо заявив, що Росія зобов'язана поділитися зі світом інформацією про зараження чумою
''Масова міграція вийшла з-під контролю'': Трамп знайшов винних у шкільних протестах у Франції

Скриншот

Що відбувається у Франції

Протести в країні почалися 18-19 вересня з першого страйку вчителів, підтриманих їхніми учнями, у середній школі в Кретеї (Валь-де-Марн, регіон Іль-де-Франс) через брак викладачів. Згодом акції швидко поширилися та набули значно більшого масштабу.

Тепер шкільні протести тривають по всій Франції. Серед вимог старшокласників – покращення стану шкільних будівель, зменшення кількості учнів у класах, розв'язання проблеми нестачі викладачів та скасування виснажливого графіка навчання.

До протестів долучилися учні з різних районів країни, а окремі акції переросли у сутички та заворушення. На тлі загострення ситуації французька поліція почала затримувати учасників протестів.

Під час заворушень є постраждалі, а кількість затриманих сягнула тисячі людей. Від 85% до 90% осіб, узятих під варту через блокування середніх шкіл – неповнолітні.

 Поранення дістали понад 300 поліцейських та 65 працівників шкіл, зокрема 40 директорів. Постраждалі є й серед мітингувальників.

Одним із найсерйозніших інцидентів стала пожежа в ліцеї Нельсона Мандели в Нанті. 160 учнів довелося евакуювати, а сама будівля, якій лише 12 років, зазнала значних пошкоджень.

Крім того, у Марселі жінка отримала опік обличчя після застосування аерозолю; у Ла-Сьоті вчителя побили та облили бензином; у Бельфорі поліцейського після нападу госпіталізували без свідомості.

Як повідомляв OBOZ.UA, під час шкільних протестів у Франції 15-річний школяр серйозно постраждав біля школи в Ленсі. Підліток, ймовірно, намагався підібрати поліцейську світлошумову гранату, після чого втратив руку. 

Схожі теми
ФранціяшколамітингДональд ТрампДональд Трамп
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись