Маск закликав пожаліти ''бідних російських призовників'' і втрапив у новий скандал: як відреагували його підписники

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиТерміновий збір для піхотинців Третьої штурмової бригади: залишилось зібрати 9 тис. грн ($200)Хороші перспективи для України: в Reuters оцінили, як перемога демократів на виборах може поламати плани ТрампаХороші перспективи для України: в Reuters оцінили, як перемога демократів на виборах може поламати плани ТрампаМаксиму Галкіну помстилися за "підтримку війни": гуморист скинув провину на владу ТуреччиниМаксиму Галкіну помстилися за "підтримку війни": гуморист скинув провину на владу ТуреччиниУкраїнські АЗС переписали ціни на бензинЦіни на АЗС можуть знову переписати: яку вартість бензину очікувати українцямМосква проведе історичний чемпіонат світу. Названо федерацію, яка першою з 2022 року віддала Росії світовий турнір з олімпійського виду спортуМосква проведе історичний чемпіонат світу. Названо федерацію, яка першою з 2022 року віддала Росії світовий турнір з олімпійського виду спортуТрампу потрібна роль миротворця: Портніков озвучив вирок майбутнім переговорам України, США та РФТрампу потрібна роль миротворця: Портніков озвучив вирок майбутнім переговорам України, США та РФДеяким українцям можуть скоротити пенсії. Ілюстративне фото.Дехто з пенсіонерів може залишитись без доплат: у яких випадках Пенсійний фонд припинить виплати"Місія в один кінець": бійці 225 ОШП взяли в полон окупанта, який йшов знімати відео про "перемогу" на Запоріжжі. Відео"Місія в один кінець": бійці 225 ОШП взяли в полон окупанта, який йшов знімати відео про "перемогу" на Запоріжжі. ВідеоНайдорожча картина у світі може виявитися фальсифікацією: що побачив ШІ на роботі да ВінчіНайдорожча картина у світі може виявитися фальсифікацією: що побачив ШІ на роботі да ВінчіВ Японії знайшли фігурку жінки-шаманки віком 1 500 років із таємничим предметом в руках. ФотоВ Японії знайшли фігурку жінки-шаманки віком 1 500 років із таємничим предметом в руках. Фото

Маск закликав пожаліти "бідних російських призовників" і втрапив у новий скандал: як відреагували його підписники

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read3 хв
180
Ілон Маск
Ілон Маск підіграв кремлівській пропаганді. Фото ілюстративне

На думку американського мільярдера Ілона Маска, російським загарбникам варто "поспівчувати". Мовляв, у них "немає вибору, окрім як воювати й гинути" від українських дронових ударів.

Чергове скандальне висловлювання засновник компанії SpaceX опублікував у власній соціальній мережі X (Twitter) у неділю, 25 жовтня. Він відреагував на один допис, присвячений нещодавнім обмеженням швидкості Starlink в Україні, написавши:

"Нескінченна різанина українців і росіян має припинитися. Варто також виявити певне співчуття до бідолашних російських призовників. У цих дітей немає іншого вибору, окрім як воювати й гинути під ударами дронів".

Маск закликав пожаліти ''бідних російських призовників'' і втрапив у новий скандал: як відреагували його підписники

Повний текст повідомлення. Джерело: Скриншот X (Twitter) @elonmusk

Читайте також
Іван ЧерленськийІван Черленський
5,1 т.
Норвезький депутат контрабандою відправив до України дрони з тепловізорами, а згодом домігся зміни відповідного закону
5,1 т.
Норвезький депутат контрабандою відправив до України дрони з тепловізорами, а згодом домігся зміни відповідного закону
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
2,1 т.
Трамп, Путін і Сі Цзіньпін хочуть розділити світ на сфери впливу – The Guardian
2,1 т.
Трамп, Путін і Сі Цзіньпін хочуть розділити світ на сфери впливу – The Guardian
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
2,1 т.
Є трохи більше 1000 днів: міністр оборони Британії закликав пришвидшити підготовку до війни
2,1 т.
Є трохи більше 1000 днів: міністр оборони Британії закликав пришвидшити підготовку до війни

Реакція користувачів мережі на заяву Ілона Маска

Ця сумнівна теза викликала неабияку увагу. Повідомлення зібрало сотні тисяч переглядів і чимало обурених коментарів.

– "Тоді засуди Путіна, боягузе";

– "Співчуття до воєнних злочинців? Це чергове дно для Ілона. А, стривайте, він ж один із тих, хто допомагає Путіну вбивати дітей в Україні!";

– "Цікаво, що б ти сказав, якби вони прийшли у твою країну?";

– "Путін міг би зупинити це за один день. А звірства, які чинять росіяни, не вкладаються в голові. Це не виправдання для вашої непередбачуваної поведінки";

– "Бро, про що, в біса, взагалі говориш? Російські окупанти – це майже виключно добровольці, хіба що подекуди в їхніх лавах трапляються мобілізовані. Ти ж сам це знаєш";

– "Ілон Маск – це той тип людини, яка запропонувала б усім країнам, що воювали проти Гітлера, скласти зброю, щоб убивства припинилися";

– "Якби ти не опустився настільки низько і не зосередив би своє життя виключно на здобутті грошей і влади, ти би знав, що справжня різанина починається лише тоді, коли росіяни беруть населений пункт під свій контроль. Просто поглянь на БУДЬ-ЯКЕ місто, захоплене росіянами. Катування, повномасштабний геноцид – усе це там у порядку речей";

– "Ха-ха-ха! Вау... Уявляєте, який вираз був би на обличчях наших предків, якби вони це почули? "Ті солдати вермахту – вони ж такі бідолахи!";

– "Українці борються та гинуть щодня за свободу своєї країни, тоді як росіяни гинуть ні за що, крім ілюзій свого диктатора";

– "Де саме вбивають росіян? Україна не завдає ударів по цивільних об'єктах. Будь-який "убитий" росіянин – це окупант... Називайте речі своїми іменами. Можу лише припустити, що вас завербували росіяни";

– "Бідні "добровольці". Їм обіцяли гроші за вбивства українців, а не за те, що українці даватимуть відсіч";

– "Бойові дії припиняться, щойно Путін вирішить припинити напад на Україну! Ось настільки це просто!";

– "Що ти пропонуєш, Ілоне? Щоб українці припинили захищатися?";

– "Більшість росіян, які вторгаються в Україну, щоб убивати українців, – це військовослужбовці за контрактом, які роблять це заради великих грошей";

– "Бідні діти нацисти, вони ж ніяк не могли припинити спалювати євреїв. Плачу, так мені їх шкода";

– "Трампе й Маску: ви хочете зупинити вбивства? Вимагайте від свого ****ного приятеля Володимира Путіна припинити цю війну. Це він її почав. Він може її й закінчити. Хочете співчуття до російських призовників? Скажіть йому, щоб повернув їх додому. Нам уже остогидло, що ви вказуєте пальцем зовсім не туди, куди треба";

– "Авжеж, бідолашні російські строковики, які підписують контракти з міноборони РФ, щоб убивати українців за гроші. Справді, саме ті жертви, яких нам усім варто було б жаліти".

Маск закликав пожаліти ''бідних російських призовників'' і втрапив у новий скандал: як відреагували його підписники

Коментарі. Джерело: Скриншот X (Twitter)

Маск закликав пожаліти ''бідних російських призовників'' і втрапив у новий скандал: як відреагували його підписники

Коментарі. Джерело: Скриншот X (Twitter)

Маск закликав пожаліти ''бідних російських призовників'' і втрапив у новий скандал: як відреагували його підписники

Коментарі. Джерело: Скриншот X (Twitter)

Маск закликав пожаліти ''бідних російських призовників'' і втрапив у новий скандал: як відреагували його підписники

Коментарі. Джерело: Скриншот X (Twitter)

Маск закликав пожаліти ''бідних російських призовників'' і втрапив у новий скандал: як відреагували його підписники

Коментарі. Джерело: Скриншот X (Twitter)

Маск закликав пожаліти ''бідних російських призовників'' і втрапив у новий скандал: як відреагували його підписники

Коментарі. Джерело: Скриншот X (Twitter)

Маск закликав пожаліти ''бідних російських призовників'' і втрапив у новий скандал: як відреагували його підписники

Коментарі. Джерело: Скриншот X (Twitter)

Маск закликав пожаліти ''бідних російських призовників'' і втрапив у новий скандал: як відреагували його підписники

Коментарі. Джерело: Скриншот X (Twitter)

Маск закликав пожаліти ''бідних російських призовників'' і втрапив у новий скандал: як відреагували його підписники

Коментарі. Джерело: Скриншот X (Twitter)

Маск закликав пожаліти ''бідних російських призовників'' і втрапив у новий скандал: як відреагували його підписники

Коментарі. Джерело: Скриншот X (Twitter)

Маск закликав пожаліти ''бідних російських призовників'' і втрапив у новий скандал: як відреагували його підписники

Коментарі. Джерело: Скриншот X (Twitter)

Маск закликав пожаліти ''бідних російських призовників'' і втрапив у новий скандал: як відреагували його підписники

Коментарі. Джерело: Скриншот X (Twitter)

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше американські конгресмени закликали Ілона Маска пояснити причини обмеження роботи Starlink і Starshield для українських військових. Законодавці також хочуть з’ясувати, чи обговорювали представники SpaceX такі рішення з президентом США Дональдом Трампом, російським диктатором Володимиром Путіним або їхніми представниками.

Схожі теми
Війна в Україніросійська пропагандаСШАУкраїнаРосіясоцмережіскандалиІлон МаскІлон Маск
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!