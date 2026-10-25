Маск закликав пожаліти ''бідних російських призовників'' і втрапив у новий скандал: як відреагували його підписники

На думку американського мільярдера Ілона Маска, російським загарбникам варто "поспівчувати". Мовляв, у них "немає вибору, окрім як воювати й гинути" від українських дронових ударів.

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Чергове скандальне висловлювання засновник компанії SpaceX опублікував у власній соціальній мережі X (Twitter) у неділю, 25 жовтня. Він відреагував на один допис, присвячений нещодавнім обмеженням швидкості Starlink в Україні, написавши:

"Нескінченна різанина українців і росіян має припинитися. Варто також виявити певне співчуття до бідолашних російських призовників. У цих дітей немає іншого вибору, окрім як воювати й гинути під ударами дронів".

Реакція користувачів мережі на заяву Ілона Маска

Ця сумнівна теза викликала неабияку увагу. Повідомлення зібрало сотні тисяч переглядів і чимало обурених коментарів.

– "Тоді засуди Путіна, боягузе";

– "Співчуття до воєнних злочинців? Це чергове дно для Ілона. А, стривайте, він ж один із тих, хто допомагає Путіну вбивати дітей в Україні!";

– "Цікаво, що б ти сказав, якби вони прийшли у твою країну?";

– "Путін міг би зупинити це за один день. А звірства, які чинять росіяни, не вкладаються в голові. Це не виправдання для вашої непередбачуваної поведінки";

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– "Бро, про що, в біса, взагалі говориш? Російські окупанти – це майже виключно добровольці, хіба що подекуди в їхніх лавах трапляються мобілізовані. Ти ж сам це знаєш";

– "Ілон Маск – це той тип людини, яка запропонувала б усім країнам, що воювали проти Гітлера, скласти зброю, щоб убивства припинилися";

– "Якби ти не опустився настільки низько і не зосередив би своє життя виключно на здобутті грошей і влади, ти би знав, що справжня різанина починається лише тоді, коли росіяни беруть населений пункт під свій контроль. Просто поглянь на БУДЬ-ЯКЕ місто, захоплене росіянами. Катування, повномасштабний геноцид – усе це там у порядку речей";

Головні історії дня

– "Ха-ха-ха! Вау... Уявляєте, який вираз був би на обличчях наших предків, якби вони це почули? "Ті солдати вермахту – вони ж такі бідолахи!";

– "Українці борються та гинуть щодня за свободу своєї країни, тоді як росіяни гинуть ні за що, крім ілюзій свого диктатора";

– "Де саме вбивають росіян? Україна не завдає ударів по цивільних об'єктах. Будь-який "убитий" росіянин – це окупант... Називайте речі своїми іменами. Можу лише припустити, що вас завербували росіяни";

– "Бідні "добровольці". Їм обіцяли гроші за вбивства українців, а не за те, що українці даватимуть відсіч";

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– "Бойові дії припиняться, щойно Путін вирішить припинити напад на Україну! Ось настільки це просто!";

– "Що ти пропонуєш, Ілоне? Щоб українці припинили захищатися?";

– "Більшість росіян, які вторгаються в Україну, щоб убивати українців, – це військовослужбовці за контрактом, які роблять це заради великих грошей";

– "Бідні діти нацисти, вони ж ніяк не могли припинити спалювати євреїв. Плачу, так мені їх шкода";

– "Трампе й Маску: ви хочете зупинити вбивства? Вимагайте від свого ****ного приятеля Володимира Путіна припинити цю війну. Це він її почав. Він може її й закінчити. Хочете співчуття до російських призовників? Скажіть йому, щоб повернув їх додому. Нам уже остогидло, що ви вказуєте пальцем зовсім не туди, куди треба";

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– "Авжеж, бідолашні російські строковики, які підписують контракти з міноборони РФ, щоб убивати українців за гроші. Справді, саме ті жертви, яких нам усім варто було б жаліти".

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Як повідомляв OBOZ.UA, раніше американські конгресмени закликали Ілона Маска пояснити причини обмеження роботи Starlink і Starshield для українських військових. Законодавці також хочуть з’ясувати, чи обговорювали представники SpaceX такі рішення з президентом США Дональдом Трампом, російським диктатором Володимиром Путіним або їхніми представниками.