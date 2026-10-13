Маск пожертвував $276 млн республіканцям і побив рекорд: на що пішли кошти

Ілон Маск із липня витратив понад 276 мільйонів доларів на підтримку республіканських політичних груп у США. Це зробило його найбільшим відомим спонсором проміжних виборів 2026 року, на яких Республіканська партія намагатиметься зберегти більшість у Вашингтоні.

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Загальна сума відомих федеральних політичних пожертвувань Маска за виборчий цикл 2025–2026 років сягнула приблизно 366 мільйонів доларів. Про це повідомляє CNBC.

Куди Маск спрямував найбільші пожертвування

За даними, наданими представниками Маска газеті The New York Times і підтвердженими в понеділок телеканалу CNBC речницею його організації America PAC Ліндсі Курнатт, найбільшу суму – 158 мільйонів доларів – отримав Senate Leadership Fund. Це головний суперкомітет політичних дій, який підтримує кандидатів на виборах до Сенату США.

Ще понад 76 мільйонів доларів Маск пожертвував America PAC – організації, яку він заснував під час виборів 2024 року. Вона створила масштабну систему мобілізації виборців у конкурентних перегонах до Сенату та Палати представників.

Окрім цього, мільярдер спрямував:

20 мільйонів доларів – Congressional Leadership Fund, провідному суперкомітету політичних дій, який підтримує республіканців у Палаті представників;

10 мільйонів доларів – Асоціації губернаторів-республіканців;

2 мільйони доларів – Асоціації генеральних прокурорів-республіканців;

10 мільйонів доларів – Lone Star Liberty PAC, яка підтримує республіканця Кена Пакстона в Техасі.

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Нові внески збільшили загальну суму відомих федеральних політичних пожертвувань Маска за виборчий цикл 2025–2026 років приблизно до 366 мільйонів доларів. Для порівняння, під час президентських виборів 2024 року він витратив близько 290 мільйонів доларів.

Як пожертвування Маска пов’язані з виборами в Техасі

Senate Leadership Fund у цьому виборчому циклі витрачає значні кошти на захист республіканської більшості в Сенаті, зокрема в Техасі. Там генеральний прокурор від Республіканської партії Кен Пакстон балотується проти демократа Джеймса Таларіко.

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За даними опитувань FiftyPlusOne станом на 12 жовтня, Таларіко випереджає Пакстона: його підтримують 48,4% опитаних проти 45% у республіканця.

Як повідомила The New York Times і підтвердила Ліндсі Курнатт, Маск окремо пожертвував 10 мільйонів доларів організації Lone Star Liberty PAC, яка підтримує Пакстона.

Вплив Маска в Техасі останніми роками значно зріс. Штаб-квартири Tesla, X та The Boring Company тепер розташовані в цьому штаті, а SpaceX розширює там виробничі потужності та пускові операції.

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Маск раніше обіцяв скоротити політичні витрати

Нинішні пожертвування контрастують із публічною заявою Маска, яку він зробив у травні 2025 року.

"Що стосується політичних витрат, у майбутньому я збираюся значно їх скоротити", – заявив тоді підприємець.

На той момент Маск відійшов від справ після помітної ролі в адміністрації президента США Дональда Трампа та публічного конфлікту з ним. Відтоді вони відновили стосунки й кілька разів з’являлися разом на публічних заходах.

Водночас Маск зберігає тісні зв’язки з федеральним урядом через SpaceX, яка є великим підрядником NASA та Пентагону.

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Маска призначили керівником проєкту Пентагону

Минулого місяця міністр оборони США Піт Гегсет призначив Маска керівником проєкту "Меридіан". Ця комісія Пентагону вивчає майбутнє ведення війни.

Нові дані про політичні пожертвування Маска оприлюднили за кілька днів до завершення терміну подання звітності до Федеральної виборчої комісії США. У четвер політичні комітети мають подати фінансові звіти за третій квартал.

Як повідомляв OBOZ.UA, американський мільярдер Ілон Маск передбачувано став на бік президента США Дональда Трампа у його конфлікті з президентом України Володимиром Зеленським. На думку Маска, США мають право вказувати Україні, як саме їй захищатися від російської агресії.