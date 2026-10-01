Маск після гучних скандалів повернеться до команди Трампа: стало відомо, чим буде займатися

Гендиректор SpaceX Ілон Маск повернеться до консультативної роботи з адміністрацією президента США Дональда Трампа. Разом із засновником Anduril Industries Палмером Лакі та колишнім спікером Палати представників Ньютом Ґінґрічем він стане одним із керівників нового проєкту Пентагону з дослідження воєн майбутнього та розробки новітнього озброєння.

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Про це повідомляє AXIOS. Міністр оборони США Піт Гегсет оголосив про запуск Project Meridian під час виступу на базі Корпусу морської піхоти США в Квантіко, штат Вірджинія. Для Маска це стане першою офіційною роллю в адміністрації Трампа після їхнього публічного конфлікту у 2025 році.

Що робитиме Маск у Пентагоні

За словами Гегсета, Project Meridian має дослідити поля бою майбутнього та визначити, які види озброєння і технологій знадобляться військовим для роботи в нових умовах.

Як заявив співкерівник проєкту Палмер Лакі, група аналізуватиме загрози й війни, до яких США мають бути готовими у 2030, 2050 та навіть 2100 роках.

Проєкт не передбачає підготовки нових політичних документів. Натомість його учасники мають визначити ключові сфери, які необхідно опанувати, та технологічні можливості, які потрібно розвивати.

Над ініціативою також працюватиме головний технологічний директор Пентагону Еміль Майкл. Перша зустріч керівників відбулася 30 вересня, а фінальний звіт – який складатиметься з публічної та засекреченої частин – очікується через 120 днів.

Прикметно, що компанії Маска (SpaceX) та Лакі (Anduril Industries) вже мають багатомільярдні контракти з Міноборони США: SpaceX забезпечує ключові запуски супутників у сферах національної безпеки, а Anduril постачає Пентагону системи радіоелектронної боротьби, перехоплювачі, ракетні двигуни та автономних військових дронів.

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Що передувало поверненню Маска

Нагадаємо, у 2025 році між Трампом і Маском спалахнув публічний конфлікт після того, як підприємець залишив посаду в адміністрації президента США. Бізнесмен різко розкритикував бюджетний законопроєкт Трампа, відомий як "Великий прекрасний закон", через зростання держвидатків і навіть погрожував створити власну політичну партію та фінансувати опонентів республіканців на праймеріз 2026 року.

У відповідь Трамп пригрозив скасувати субсидії для компаній Маска, заявивши, що без держпідтримки бізнесменові "доведеться повернутися до Південної Африки". Проте згодом сторони залагодили розбіжності та відновили контакти, а залучення Маска до Project Meridian стало першою офіційною роллю мільярдера в роботі з адміністрацією після конфлікту.

Головні історії дня

Нагадаємо, на тлі суперечки між Трампом і Маском NASA та Пентагон шукали альтернативи SpaceX. Американські чиновники зверталися до інших космічних компаній, щоб зменшити залежність уряду США від компанії Маска.

Як писав OBOZ.UA, центральну роль у примиренні Дональда Трампа та Ілона Маска відіграв віцепрезидент США Джей Ді Венс. Він підтримував постійний зв’язок із бізнесменом, а до налагодження відносин також долучилася глава апарату Білого дому Сьюзі Вайлз.

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