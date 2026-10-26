Марін Ле Пен офіційно розпочала президентську кампанію і очолила рейтинг у Франції: що це означає для України

Лідерка французької ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен у неділю офіційно розпочала президентську кампанію. Під час виступу в Орлеані вона заявила про необхідність відновити порядок і національну впевненість на тлі економічних, соціальних проблем та питань безпеки у Франції.

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Про це йдеться в матеріалі Reuters. Агентство також повідомляє, що опитування, оприлюднене в неділю, віддає Ле Пен перше місце серед потенційних кандидатів на президентських виборах наступного року.

Її підтримка становить від 32% до 33,5%, тоді як лідер ультралівої політичної сили Жан-Люк Меланшон набирає 17%.

На тлі протестів

Початок кампанії відбувається в період серйозної політичної напруженості у Франції. Минулого тижня масові протести через вартість життя та нерівність супроводжувалися мародерством і вандалізмом. Ле Пен використала ці події, щоб наголосити на необхідності жорсткішої політики у сфері безпеки.

Свій перший передвиборчий виступ вона провела в Орлеані. Місто пов’язане з історією Жанни д’Арк, яку французькі націоналісти вважають символом патріотизму та національного суверенітету.

"Ми живемо не в час кінця світу, а в час кінця одного світу – їхнього світу", – заявила Ле Пен, говорячи про своїх політичних опонентів.

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Політикиня побудувала виступ навколо ідеї національного відродження. За її словами, Франція переживає період потрясінь, але може вийти з нього сильнішою, якщо обере курс на безпеку, добробут і оновлення.

Що обіцяє Ле Пен

У разі приходу до влади політикиня обіцяє запровадити жорсткішу міграційну політику. Серед її пропозицій – відновлення прикордонного контролю, автоматичне видворення іноземців, засуджених за злочини, а також боротьба з організованими злочинними угрупованнями та наркоторгівлею.

Головні історії дня

В економічній сфері Ле Пен виступає за стримування державних витрат, зниження податків для бізнесу та скорочення бюрократії. Вона також обіцяє підтримувати промисловість, інновації та розвиток штучного інтелекту. Водночас політикиня відкидає подальше підвищення пенсійного віку.

Окрему увагу Ле Пен приділила відносинам із Європейським Союзом. Вона не закликала до виходу Франції з ЄС, однак заявила про намір обмежити вплив Брюсселя, повернути країні більше контролю над кордонами та законодавством і ставити французькі інтереси на перше місце.

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Також вона виступила проти участі країни в закордонних війнах.

Політичні ризики

Кампанія Ле Пен має і юридичний аспект. Політикиню засудили за розтрату коштів Європейського парламенту, однак вона оскаржує вирок. Через цю справу вона може бути змушена вести кампанію з електронним браслетом.

З’їзд партії "Національне об’єднання" також мав продемонструвати єдність її керівництва. Жордан Барделла був переобраний головою партії та представлений як кандидатура Ле Пен на посаду прем’єр-міністра.

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Водночас його виступ перервали активісти єврейської студентської спілки. Інцидент привернув увагу до звинувачень у тому, що в молодості Барделла робив антисемітські висловлювання. Сам політик заперечує ці звинувачення.

Ле Пен очолює політичну силу, яку успадкувала від батька Жана-Марі Ле Пена у 2011 році. Відтоді вона намагається змінити її імідж і залучити ширше коло виборців, не обмежуючись традиційною підтримкою противників міграції.

Що відомо про рейтинг

Згідно з опитуванням, оприлюдненим у неділю, Ле Пен може отримати 32–33,5% голосів. Її найближчий конкурент серед названих у матеріалі політиків, Жан-Люк Меланшон, має 17%.

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Опитування також свідчать, що в разі виходу до другого туру Ле Пен могла б упевнено перемогти Меланшона. Голосування очікується на початку травня, однак наведені результати відображають нинішні настрої виборців, а не остаточний результат виборів.

Для України важливими є заяви Ле Пен про пріоритет національних інтересів Франції та уникнення закордонних воєн. Водночас, у виступі не було конкретних заяв політикині щодо майбутньої військової чи фінансової допомоги Україні. Тому безпосередні наслідки її передвиборчих обіцянок для Києва з цих даних визначити неможливо.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як Емануель Макрон відповів Ле Пен на заяви про припинення допомоги Україні.