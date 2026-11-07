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Макрон має "секретний бункер" на випадок, якщо бунтівники штурмуватимуть його штаб-квартиру – медіа

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read1 хв
477
Макрон має "секретний бункер" на випадок, якщо бунтівники штурмуватимуть його штаб-квартиру – медіа
Еммануель Макрон. Ілюстративне фото

У президента Франції Еммануеля Макрона є таємне сховище в передмісті Парижа. Туди його планують евакуювати, якщо агресивно налаштований натовп спробує штурмувати Єлисейський палац.

Підстав для серйозного занепокоєння побільшало після нападу на Макрона під час його візиту до Ле-Пюї-ан-Веле під час повстання "жовтих жилетів" у 2018 році. Відомості про підготовку запасного укриття наведено в книжці "Нова армія тіней" (La Nouvelle Armée des Ombres) журналістів-розслідувачів П’єра Гастіно, Антуана Ізамбара та Франка Рено.

Витоки та причини розроблення планів евакуації

Уривки з книги, опубліковані в L'Express, свідчать: близьке оточення президента взялося за розробку планів екстреної евакуації, побоюючись повторення жорстоких заворушень 1934 року, які свого часу призвели до падіння уряду.

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За даними авторів, чиновники не виключають третьої хвилі масових протестів і провокацій з боку радикально налаштованих угруповань. Високопоставлені джерела у спецслужбах повідомляють, що префект паризької поліції Патріс Фор уже провів низку закритих нарад, щоб підготуватися до можливих масштабних заворушень.

Макрон має ''секретний бункер'' на випадок, якщо бунтівники штурмуватимуть його штаб-квартиру – медіа

Поліція мобілізувала тисячі людей. Джерело: Національна поліція Франції

Репетиції силових структур

Паралельно з цим зовнішня розвідка (DGSE) провела симуляцію реагування на можливе зовнішнє втручання у процеси всередині країни.

Поліція Парижа провела навчання без використання смартфонів на випадок масштабної кібератаки, здатної вимкнути громадський зв’язок. Попри попередження розвідників про зростання невдоволення в суспільстві через подорожчання пального, масштаби протестів, що розпочалися 17 жовтня, виявилися несподіваними.

Масштабний хаос по всій країні

Франція продовжує долати наслідки потужних акцій протесту, в яких по всій країні беруть участь понад 600 тис. осіб. У Парижі на марші вийшли близько 80 тис. протестувальників, а через загальнонаціональний страйк, організований профспілкою CGT і підтриманий студентськими об’єднаннями, довелося тимчасово закрити Ейфелеву вежу.

Макрон має ''секретний бункер'' на випадок, якщо бунтівники штурмуватимуть його штаб-квартиру – медіа

Зіткнення у Франції. Джерело: Ouest-France

Як повідомляв OBOZ.UA, на відміну від Франції та Німеччини, в Італії протести з погромами взагалі припинилися. Це стало результатом жорстких і оперативних заходів уряду Джорджі Мелоні, які кардинально змінили правила гри для протестувальників і заблокували повторення масштабного насильства.

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