Магазини стануть сховищами та госпіталями: Данія готує IKEA до війни з Росією

Данія продовжує підготовку до криз, зокрема потенційної воєнної загрози. Влада країни звертається за допомогою до приватних компаній, серед яких шведський меблевий гігант IKEA.

Відео дня

Магазини цієї мережі в Копенгагені можна оперативно переобладнати на притулки або тимчасові лікарні. Ресторани IKEA в разі надзвичайної ситуації допомагатимуть подавати їжу, генератори забезпечать електроенергією, а на складах знайдуться ліжка для пацієнтів, передає Reuters.

"Ми хочемо бути добрим сусідом. Ми хочемо бути компанією, яка зможе підтримати суспільство в разі кризи", – сказав Торбен Мортенсен, начальник служби безпеки найбільшої IKEA у Данії.

Мережа IKEA є частиною так званої Корпоративної коаліції Данії з питань готовності до кризових ситуацій. Це низка приватних фірм, які готові надавати свої послуги та підтримку під час або після НП: від ліжок і продуктів харчування до вантажівок і роботи спеціалізованого персоналу.

"IKEA – це дуже гарний приклад, бо ніхто б не включив їх до списку кризових ресурсів... У магазині IKEA є приміщення, товари, харчблоки та генератори", – сказала Майя Бролоес, генеральна директорка мережі.

РЕКЛАМА

Такий підхід відображає ширшу тенденцію в Європі – залучати приватний бізнес до подолання наслідків різноманітних непередбачуваних ситуацій.

Журналісти зазначили, що терміновості цим зусиллям додала хвиля саботажів, кібератак та інших інцидентів, які європейські чиновники пов'язують із російською гібридною війною. ⁠Розвідувальна служба Данії раніше попереджувала, що Кремль у найближчі місяці активізує таку діяльність. Гібридні атаки загрожують країнам НАТО та іншим західним державам.

Головні історії дня

Як писав OBOZ.UA, у Службі національної безпеки та розвідки Данії стверджують, що країна-агресор Росія після кількох місяців підготовки вже розпочала диверсійні операції проти данських компаній, що постачають товари оборонного призначення в Україну. Активна фаза підготовки й виконання диверсій стартувала на початку літа, а станом на зараз "оперативна сміливість Кремля зростає".