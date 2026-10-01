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Литва вводить нове обмеження для громадян Росії та Білорусі: чим заборонили володіти

Даниїл Борщ
Даниїл Борщ
Time to read2 хв
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Литва вводить нове обмеження для громадян Росії та Білорусі: чим заборонили володіти
Литва заборонить росіянам і білорусам купувати нерухомість
Джерело: Pexels

Уряд Литви схвалив законопроєкт, який забороняє громадянам Росії та Білорусі купувати нерухомість біля стратегічних об'єктів країни. Нові обмеження діятимуть навіть для тих, хто має дозвіл на проживання

Про це повідомляє LRT. Документ ще має розглянути литовський Сейм. Якщо парламент підтримає зміни, вони набуватимуть чинності з 1 січня 2027 року.

Що зміниться

Запропоновані правила стосуватимуться майна, розташованого поблизу об'єктів, зокрема військових полігонів, важливих для національної безпеки. Наявність посвідки на проживання більше не даватиме права купувати таку нерухомість громадянам РФ та Білорусі.

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Крім того, документ передбачає заборону на купівлю будь-якої нерухомості для громадян Білорусі, які не мають дозволу на проживання в Литві. Для росіян без посвідки аналогічне обмеження запровадили раніше.

При цьому заборона не застосовуватиметься до нерухомості, отриманої у спадок.

Подібні обмеження щодо придбання нерухомості громадянами Росії та Білорусі вже діють у Латвії та Фінляндії. Водночас в Естонії планують запровадити аналогічну заборону.

Литва вводить нове обмеження для громадян Росії та Білорусі: чим заборонили володіти

Прапор Литви. Ілюстративне фото.

Джерело: Pexels

Литва та Латвія запроваджують обмеження для РФ та Білорусі

Нагадаємо, у серпні 2026 року в Литві запропонували обмежити час транзиту громадян Росії територією країни шістьма годинами. Відповідний законопроєкт зареєстрував депутат Сейму Арвідас Анушаускас.

Згідно з пропозицією, для контролю за дотриманням обмеження планують використовувати систему автоматичного розпізнавання номерних знаків. Якщо поправки схвалить Сейм, вони мають набути чинності 1 січня 2027 року.

Як писав OBOZ.UA, у Латвії заборонили поширення "Радіо Білорусь" на території країни. Рішення стосується всіх способів мовлення, зокрема через інтернет, а причиною стали поширення радіостанцією російських наративів про війну проти України та підтримка режиму Олександра Лукашенка.

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ЛитваросіяниЄвропейський Союз (ЄС)нерухомість
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