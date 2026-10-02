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Литва розгортає українську систему SkyFortress для виявлення дронів: як вона працює

Лілія Рагуцька
Лілія Рагуцька
Time to read2 хв
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Литва розгортає українську систему SkyFortress для виявлення дронів: як вона працює
Партнерів цікавлять українські акустичні системи виявлення дронів

Литва  розгортає пілотну систему виявлення дронів SkyFortress. Ця українська акустична система фіксує звукові або радіосигнали, що йдуть від  військових БпЛА.

Про це заявили у Міністерстві оборони Литви. Деталі  повідомив національний мовник Литви LRT.

Литва переймає український досвід протидії російським дронам

У Литві всерйоз взялися за зміцнення протиповітряної оборони, зважаючи на зростання загрози безпілотних апаратів. У нагоді став український досвід.

"Повітряні загрози швидко змінюються, тому ми приймаємо рішення відповідно. Замість того, щоб створювати все з нуля, ми адаптуємо системи, які вже працюють в Україні. Таким чином, ми послідовно зміцнюємо весь ланцюг протиповітряної оборони: від спостереження за повітряним простором до перехоплення та нейтралізації повітряних загроз", –  сказав міністр національної оборони Робертас Каунас.

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Зокрема, на території країни розгортають пілотну систему спостереження за повітряним простором SkyFortress.

Це розроблена в України  акустична система виявлення повітряних загроз. Вона здатна виявляти  низьколітаючі об'єкти на основі звукових або радіосигналів, які вони випромінюють.

"SkyFortress доповнює перший етап цього ланцюга – спостереження: система, використовуючи штучний інтелект, виявляє та відстежує низьколітні дрони або крилаті ракети", – зазначив очільник  литовського оборонного відомства.

У МО Литви додали, що українська система вміє класифікувати об'єкти, що залишають  акустичні або електромагнітні сліди, у режимі реального часу.

За даними міністерства, контракт, підписаний цього літа, також включає обробку даних, зібраних датчиками, використання бібліотек акустичних та радіочастотних цифрових підписів на основі несекретних даних та навчання персоналу.

Під час випробувань системи проведуть оцінку її можливостей щодо виявлення та ідентифікації низьколітаючих безпілотних літальних апаратів у Литві.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше у Литві заявляли, що  очікують хвилю російських провокацій після "виборів" до Держдуми.

Також у цій балтійській країні  затвердили детальний план евакуації населення у разі військової загрози.

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