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Lockheed Martin може створити спеціальну версію F-16 для потреб України – Defence Blog

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read2 хв
612
Lockheed Martin може створити спеціальну версію F-16 для потреб України – Defence Blog
Ілюстративне фото. Винищувач. Джерело: Скриншот відео

Американська компанія Lockheed Martin розроблює ідею спеціальної версії винищувача F-16, яка побудована з урахуванням потреб України. Він може містити більшу дальність польоту, новий радар AESA та посилені можливості протиповітряної оборони.

Про це повідомило видання Defence Blog. Також компанія розглядає можливість глибшої інтеграції європейської зброї в літаки, включно з керованими бомбами та крилатими ракетами.

Що відомо

Ідею створення такої версії винищувача було озвучено на тлі розширення співпраці американської оборонної компанії з Україною.

Один із варіантів, що розглядають, передбачає створення F-16 зі збільшеною дальністю польоту та радаром AESA. Такий радар має дати змогу пілотам виявляти низьколітні дрони та крилаті ракети раніше та швидше, ніж дозволяють радари на нинішніх українських літаках.

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Також компанія розглядає можливість глибшої інтеграції європейської зброї в літаки, включаючи керовані бомби та крилаті ракети. Зазначається, що це має дати Україні більше можливостей, ніж поєднання західних боєприпасів, які сьогодні несуть її F-16.

За словами джерел, жодних конкретних переговорів з цього приводу поки не ведеться. Також не повідомляється, скільки коштуватиме такий варіант, а також які європейські види зброї Lockheed Martin пріоритетно інтегруватиме. Загалом ця ідея потребуватиме схвалення Вашингтона, перш ніж перейти до втілення її..

Тим часом Україна зацікавлена в доступному, універсальному винищувачі, який українські пілоти вже опанували в бойових умовах. Особливо актуальним це питання є напередодні складної зими. Джерела додали, що компанія Lockheed Martin розраховує на численні спільні проєкти з Україною.

"Це працює з першого дня використання F-16 і працює донині. Особливо напередодні складної зими, під час масованих атак "Шахедів", F-16 їх знищують. І в нас дуже хороший показник знищення "Шахедів". Тому ми дуже пишаємося тим, що маємо таку можливість. Щиро дякуємо. Ми розраховуємо на продовження програми", – сказав президент України Володимир Зеленський.

Винищувач F-16

F-16 став основою Повітряних сил України з моменту прибуття перших літаків у 2024 році, і зараз цей тип виконує приблизно 80 відсотків усіх бойових вильотів Повітряних сил України. Тільки одне українське авіакрило F-16 збило понад 1000 російських безпілотників та крилатих ракет типу "Шахед", а його заступник командира заявив американській аудиторії, що Україні найбільше потрібні новіші літаки Block 70 та більше ракет.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що в Україні вже шість оборонних компаній виробляють мініатюрні турбореактивні двигуни для дронів на серійному рівні. Ще 11 стартапів займаються відповідними розробками, і також потенційно можуть у найближчому майбутньому перейти до виробництва.

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