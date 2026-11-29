У неділю, 29 листопада, Лівія викликала свого посла в Україні Усаму Мохаммеда аль-Абеда Абу аль-Касіма для консультацій через українську атаку на місто Бенгазі. У Триполі заявили про порушення суверенітету країни та загрозу її безпеці.

Відео дня

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Лівії. Зазначається, що зустріч із дипломатом провів виконувач обов'язків міністра закордонних справ та міжнародного співробітництва країни ат-Тахер аль-Баур.

Що заявили в МЗС Лівії

Зустріч відбулася у штаб-квартирі зовнішньополітичного відомства Лівії за участю директора департаменту європейських справ Абу Бакра ат-Тавіля.

Під час розмови аль-Баур висловив категоричне неприйняття дій, які лівійська сторона приписує українським військовим. За його словами, вони нібито суперечать міжнародному праву, міжнародним конвенціям та нормам.

Очільник лівійського МЗС також заявив, що такі дії підривають безпеку та стабільність Лівії й негативно позначаються на двосторонніх відносинах із Україною.

Що відомо про результати зустрічі

Зі свого боку посол поінформував керівника зовнішньополітичного відомства про ситуацію в лівійській дипломатичній місії в Києві. Сторони також обговорили становище громадян Лівії, які перебувають в Україні в умовах війни.

Водночас у повідомленні лівійського МЗС не навели доказів причетності України до атаки на Бенгазі та не розкрили подробиць самого інциденту.

РЕКЛАМА

Як Україна та Лівія відреагували на удари по російських суднах

Нагадаємо, 23 листопада в Лівії відреагували на українські удари по російських кораблях у Бенгазі. Заступник голови Президентської ради Лівії Муса аль-Куні назвав дії України фактичним "оголошенням війни" та заявив про намір звернутися до Міжнародного суду ООН.

Крім того, лівійська сторона направила офіційну скаргу до ООН із закликом провести міжнародне розслідування інцидентів. Водночас у МЗС Лівії наголосили, що використання портів країни іноземними військовими також становить загрозу її національній безпеці та може призвести до втягування держави в міжнародні конфлікти.

Головні історії дня

Як писав OBOZ.UA, президент України Володимир Зеленський звернувся до Лівії після ударів по російських військових кораблях у лівійських водах. Глава держави наголосив, що судна РФ, які перевозять озброєння, є законними військовими цілями для України. Водночас Зеленський запевнив, що Київ поважає суверенітет Лівії, а атаки не були спрямовані проти лівійського народу чи портів країни.