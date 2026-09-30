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Літак Дубай – Тель-Авів подав сигнал про викрадення через бійку пілотів: ті виявились українцем і росіянином

Олексій Лютіков
Олексій Лютіков
Time to read3 хв
icon 2,7 т.
Літак Дубай – Тель-Авів подав сигнал про викрадення через бійку пілотів: ті виявились українцем і росіянином
Ілюстративне фото. Літак у небі.
Джерело: Magnific.com

Пасажирський літак, що прямував із Дубая до Тель-Авіва, передав код, який вказує на викрадення. Повітряне судно знизилося до підозрілої висоти та змінило курс у бік Саудівської Аравії.

У результаті інформація про викрадення літака не підтвердилася, а причиною інциденту стала абсурдна ситуація – бійка пілотів. OBOZ.UA з'ясував, що відомо про ситуацію, яка поставила на вуха весь Близький Схід.

Подробиці інциденту

Літак нібито передав наземному диспетчеру коди екстреної допомоги 7700 та 7500. Згідно з попереднім звітом, відразу після того, як літак подав сигнал про викрадення повітряного судна, у повітря було піднято два винищувачі Військово-повітряних сил Ізраїлю. Також були підняті саудівські винищувачі.

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У свою чергу прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху та міністр оборони Ісраель Кац провели термінові консультації з питань безпеки. Джерело в службах безпеки наголосило, що "підтвердженої інформації про викрадення немає, пілот подав сигнал лиха".

Журналіст Субодх Кумар повідомив на своїй сторінці в соцмережі Х, що в літаку було 180 пасажирів, включаючи понад 100 ізраїльтян. Також він підтверджує, що рейс, який прямував з Абу-Дабі до Тель-Авіва, був перенаправлений до Саудівської Аравії.

Літак Дубай – Тель-Авів подав сигнал про викрадення через бійку пілотів: ті виявились українцем і росіянином

Сигнал лиха подали на шляху до Тель-Авіва

Джерело: flightradar24

Бійка поламала всі плани польоту

На щастя, інформацію про викрадення повітряного судна і, як наслідок, загрозу теракту незабаром спростували. Ізраїльські медіа написали, що причина цієї ситуації – бійка між пілотами.

Авіакомпанія FlyDubai також підтвердила, що між пілотами літака сталася бійка на борту. У зв'язку з цим курс літака довелося терміново змінювати та сідати у саудівському аеропорту Табук.

Через що пілоти вирішили побитися та поставити під загрозу безпеку майже двох сотень людей, в авіакомпанії FlyDubai поки не розповіли. Втім, за даними ізраїльського Channel 12, до складу екіпажу входили російський та український пілоти.

В ізраїльських медіа була інформація, що один із пілотів нібито намагався розбити літак. Також повідомлялося, що літак взяли під контроль пілоти, які летіли як пасажири у відпустку.

"Дуже серйозної катастрофи вдалося уникнути. Наразі ведеться розслідування щодо другого пілота, і все більше доказів свідчить про те, що він мав намір узяти керування літаком у свої руки та розбити його разом із пасажирами на борту", – розповів високопоставлений ізраїльський чиновник.

Літак Дубай – Тель-Авів подав сигнал про викрадення через бійку пілотів: ті виявились українцем і росіянином

У літаку було багато крові

Джерело: naya foriraq

Літак Дубай – Тель-Авів подав сигнал про викрадення через бійку пілотів: ті виявились українцем і росіянином

Кадри з літака

Джерело: naya foriraq

Літак Дубай – Тель-Авів подав сигнал про викрадення через бійку пілотів: ті виявились українцем і росіянином

Літак терміново змінив маршрут

Джерело: flightradar24

Нагадаємо, Іран різко відреагував на новий виток економічного тиску з боку США, спрямований на ізоляцію цивільної авіації країни. Тегеран попередив сусідні держави про заходи у відповідь, якщо вони підкоряться вимогам Вашингтона і припинять обслуговування іранських авіакомпаній.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Венесуелі розбився легкомоторний літак, на борту якого перебувало семеро людей. Серед них – українська модель Софія Комар та двоє місцевих бізнесменів – брати Домінго Арнальдо та Гільєрмо Альфредо Амаро Чакон. Усі пасажири та члени екіпажу вижили, однак отримали травми, а інформації про їхній стан та місце госпіталізації наразі немає.

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