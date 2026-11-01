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Лідер партії, яка пройшла до парламенту Ізраїлю, відмовився називати ХАМАС терористичною організацією

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
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Лідер партії, яка пройшла до парламенту Ізраїлю, відмовився називати ХАМАС терористичною організацією
Лідер "Об'єднаного списку" Юсеф Джабарін. Джерело: ANC 24/Facebook

В ізраїльському Кнесеті вже незабаром може бути сформована так звана "єврейсько-арабська більшість", яка складе новий уряд країни. Більшість може бути утворена партіями "Яшар" та "Бе-Яхад", якщо до них долучиться так званий "Об'єднаний список арабських партій", який також пройшов у парламент країни. Та хоча "Об’єднаний список" вже підтвердив що може долучитись до "Яшар" та "Бе-Яхад" задля повалення уряду Нетаньягу, арабські партії не готові погодитись з більшістю гасел єврейських партій.

Так, очільник "Об'єднаного списку" Юсеф Джабарін під час останнього інтерв'ю знов відмовився називати ХАМАС терористичною організацією. І це далеко не перша така відмова, зазначають ізраїльські мовники.

Це не допит

Джабарін стверджує, що блок партій, який він очолює, неодноразово засуджував напад, скоєний терористами ХАМАС у жовтні 2023 року. Проте він взагалі не звернув увагу на питання журналістів, чому тоді політик, як і раніше, уникає формулювання "терористичне угруповання ХАМАС". А на окремо акцентоване прохання все ж таки дати відповідь на це питання, він сказав буквально: "любі мої, я не в кімнаті для допитів".

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Проте Джабарін ще раз наголосив, що "Об'єднаний список" був "твердим у своїй реакції" на події жовтня 2023 року: "ми сказали, що засуджуємо різанину в громадах на кордоні з Газою".

Об’єднання з опозицією

Джабарін підтверджує, що з лідерами "Яшар" та "Бе-Яхад" "було встановлено перші контакти" задля формування коаліційної більшості. І так, "Об'єднаний список" "дійсно готовий" прийняти участь у створенні парламентської більшості.

Проте лідер "Об'єднаного списку" окремо наголосив: це лише "перші, неформальні контакти, а не офіційні переговори".

Так чи так, Джабарін прямо натякає, що не може проігнорувати своїх арабських виборців (явка яких, порівняно з виборами 2022 року, зросла майже на 80%), які "сприйняли вибори "як надзвичайний стан", бо побачили можливість повалити Нетаньягу, Бен-Гвіра та Смотрича (прем’єра та міністрів внутрішньої безпеки і фінансів відповідно, – OBOZ.UA) та покарати їх за багаторічні образи".

Що кажуть у Нетаньягу

Тим часом партія Нетаньягу "Лікуд" заявила про те, що вибори були "вкрадені". Вище згаданий Ітамар Бен-Гвір закликав заарештувати лідерів арабських партій на тій підставі, що нібито є підозри щодо їх фінансування з Катару. Жодних публічних доказів такого фінансування представлено поки що не було.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що у неділю, 25 жовтня, прем’єр Нетаньягу оприлюднив зображення ядерного вибуху над Тель-Авівом. Воно було створене за допомогою штучного інтелекту. Це сталось за два дні до парламентських виборів в країні.

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