Лежав на глибині 70 метрів: у Британії знайшли зниклий підводний човен часів Другої світової. Фото

Біля південно-західного узбережжя Великої Британії через 82 роки після зникнення знайшли німецький підводний човен U-672, який затонув під час Другої світової війни. Його виявила команда глибоководних дайверів, а згодом ідентифікували фахівці з Плімута.

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Усі 52 члени екіпажу вижили після інциденту в липні 1944 року. Про це йдеться в матеріалі BBC News.

Підводний човен U-672 виявили приблизно за 20 миль (32 км) від міста Солкомб у графстві Девон. Він лежить на глибині близько 230 футів (70 метрів).

Спочатку уламки знайшла команда глибоководних дайверів із Портленда в серпні. Згодом до роботи долучилися учасники дайвінг-команди Gasperados із Плімута, які змогли ідентифікувати субмарину за її характерними деталями.

Дайвер Домінік Робінсон розповів, що під час огляду побачив шноркель і бойову рубку підводного човна. Саме ці елементи допомогли отримати відеоматеріали, необхідні для встановлення його особи.

"Коли ми почали обпливати його й я побачив окремі характерні деталі – шноркель, бойову рубку та інші елементи, – я зрозумів, що нам вдасться отримати відео, необхідне для ідентифікації. Я був дуже радий цьому", – зазначив дайвер.

У липні 1944 року німецьку субмарину атакував британський корабель HMS Balfour. Після удару підводний човен почав протікати, і його командир намагався якомога довше відкласти рішення про спливання, щоб дати екіпажу шанс урятуватися.

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Зрештою командир наказав продути баластні цистерни, щоб підняти човен на поверхню. Після цього 52 члени екіпажу залишили субмарину та пересіли в рятувальні плоти.

За словами Робінсона, наступного дня британські літаки й кораблі виявили моряків у морі. Усіх членів екіпажу врятували та доправили до табору для військовополонених. Після завершення війни вони повернулися до Німеччини.

Німецький історик Другої світової війни Аксель Ністле, який спеціалізується на дослідженні підводних човнів, пояснив, що місце затоплення U-672 неправильно вказали в документах британського флоту.

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Через канцелярську помилку координати відрізнялися від фактичного місця приблизно на 46 миль (74 км). Це й завадило виявити уламки раніше.

Домінік Робінсон також поспілкувався з родиною командира підводного човна. За його словами, рідні розповіли, що той прожив довге й щасливе життя після війни.

"Вони сказали, наскільки він пишався б і наскільки був би радий дізнатися, що його нарешті знайшли", – розповів дайвер.

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