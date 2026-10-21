Лейпциг – не остання ціль: Путін дав наказ посилити диверсії в Європі – WSJ

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Які пенсії отримують українціУкраїнцям показали оновлені розміри пенсій: як змінилась сумаЗеленський проти Трампа: ставка на виборців і новий Конгрес США. Що ще визначатиме позицію американського президента щодо України. Інтерв’ю з ВеселовськимЗеленський проти Трампа: ставка на виборців і новий Конгрес США. Що ще визначатиме позицію американського президента щодо України. Інтерв’ю з Веселовським"Чіткий посил": Китай назвав умову завершення війни в Україні"Чіткий посил": Китай назвав умову завершення війни в УкраїніВучич розповів про зустріч з Путіним, після якої він зрозумів, що буде велика війнаВучич розповів про зустріч з Путіним, після якої він зрозумів, що буде велика війнаРосія атакувала Київ: є приліт у багатоповерхівку і обʼєкт транспортної інфраструктури, загинули дві людиниРосія атакувала Київ: є приліт у багатоповерхівку і обʼєкт транспортної інфраструктури, загинули дві людиниДе дивитися "Інтер" – "Шахтар". Розклад трансляцій Ліги чемпіонівДе дивитися "Інтер" – "Шахтар". Розклад трансляцій Ліги чемпіонів"Вона мала жити, мріяти, кохати": внаслідок ракетного улару РФ по Києву загинула 21-річна Мар’яна Токарчук. Фото"Вона мала жити, мріяти, кохати": внаслідок ракетного улару РФ по Києву загинула 21-річна Мар’яна Токарчук. Фото"Є передумови, що дійти до припинення вогню в Україні": Віткофф зустрівся з Путіним у Москві. Головні заяви"Є передумови, що дійти до припинення вогню в Україні": Віткофф зустрівся з Путіним у Москві. Головні заявиУ лісі на Львівщині помітили "інопланетний" гриб: як виглядає і чи їстівний. ФотоУ лісі на Львівщині помітили "інопланетний" гриб: як виглядає і чи їстівний. ФотоВ окупованому Луганську прогриміли десятки вибухів: під ударом – зв’язок і ІТ-інфраструктура. ФотоВ окупованому Луганську прогриміли десятки вибухів: під ударом – зв’язок і ІТ-інфраструктура. Фото

Лейпциг – не остання ціль: Путін дав наказ посилити диверсії в Європі – WSJ

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 хв
348
Лейпциг – не остання ціль: Путін дав наказ посилити диверсії в Європі – WSJ
Police searched the grounds of Germany's Leipzig-Halle Airport in August following a drone attack. Джерело: Hendrik Schmidt / dpa

Москва активізувала таємні операції проти країн НАТО на тлі відсутності бажаного для Кремля прогресу у війні проти України. Після спроби диверсії в німецькому аеропорту Лейпцига представник Кремля попередив німецьку сторону, що цей об’єкт не стане останньою ціллю Росії.

Про це повідомляє The Wall Street Journal (WSJ). Наказ посилити диверсійні операції проти країн НАТО особисто віддав російський диктатор Володимир Путін.

Що відомо про спробу диверсії в Лейпцигу

На початку серпня 2026 року на аеродромі у східній Німеччині, де перебував український транспортний літак Ан-124, виявили безпілотник із вибухівкою. Літак використовувався для перевезення військової допомоги Україні. Дронами керували агенти російської військової розвідки.

Згодом стало відомо, що безпілотників було кілька. 1 вересня Німеччина офіційно звинуватила Росію у спробі диверсії в аеропорту Лейпцига. Москва відкидає ці звинувачення.

Читайте також
Сергій НаумовичСергій Наумович
5,3 т.
Час виставити світу рахунок за Будапештський меморандум
5,3 т.
Час виставити світу рахунок за Будапештський меморандум
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
2,8 т.
У Польщі знайшли останки понад 40 українців, убитих в 1944 році: серед них жінки, діти і чоловіки. Фото
2,8 т.
У Польщі знайшли останки понад 40 українців, убитих в 1944 році: серед них жінки, діти і чоловіки. Фото
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
1,5 т.
"Розкол у родині": Трамп-молодший розкритикував військову операцію США в Ірані, яку влаштував батько – The Atlantic
1,5 т.
"Розкол у родині": Трамп-молодший розкритикував військову операцію США в Ірані, яку влаштував батько – The Atlantic

Після викриття операції представник Кремля зв’язався з колегою в німецькому уряді та попередив, що Лейпциг не буде останньою ціллю. Імені російського чиновника WSJ не розкриває.

Чому Росія посилює диверсії

Влітку в Москві зростало невдоволення через відсутність бажаних результатів як на фронті в Україні, так і в переговорах зі США. Україна не погодилася на вимоги Путіна, попри продовження бойових дій та дипломатичні контакти.

Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф після поїздки до Москви особисто попередив європейських колег із розвідувальних служб і низку політиків про активізацію російських диверсійних операцій.

Які інциденти зафіксували в Європі

Після спроби диверсії в Лейпцигу в європейських країнах почастішали інциденти, які пов’язують із можливими російськими таємними операціями.

Зокрема, у серпні сталися підпали на підприємствах із виробництва безпілотників в Естонії та Польщі. Того ж місяця влада Словаччини заявила, що запобігла запланованому підпалу заводу з виробництва українських дронів на своїй території.

Крім того, протягом останніх тижнів Польща, Литва та Болгарія повідомляли про диверсії проти наземних станцій супутникового зв’язку Starlink.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в аеропорту Лейпциг/Галле в Німеччині автомобіль протаранив захисну огорожу поблизу стоянки вантажних літаків. Інцидент стався на тлі попередніх випадків із підозрілими безпілотниками на території летовища.

Схожі теми
Війна в УкраїніЛейпцигРосіяЄвропадиверсіяВолодимир ПутінВолодимир Путін
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел