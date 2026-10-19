Те, що відбувається у Франції, Німеччині, Італії, – наслідки СамоДенацифікації. Бажання усе зрівняти, нівелювати, узагальнити та глобалізувати – неважливо, якої ти нації, яка мова, культура, історія, традиції, віросповідання.

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Неважливо, ти чоловік чи жінка, – це все середнього роду. З Африки ти чи з Австрії – ми всі один народ і всі однакові.

Ні. Не однакові. Розмивання меж ідентичності національної, сексуальної, релігійної, культурної, расової – будь-якої – фактично веде до знищення тих націй, рас, культур, які на це підписалися.

Багато в цьому лишається незрозумілого і водночас цілком очевидного для мене.

Цілком очевидно, що тут стирчать російські вуха. Так, проблема мігрантів не надумана. Вона є. Але гостро відчутна вона чомусь перед виборами. Перед тими, в які важливо протягнути яку-небудь Ле Пен, промосковську, і у якої основна темка – це мігранти. Власне, на якій вона і буде будувати всю виборчу кампанію. І після цих кадрів навіть найдемократичніший демократ, ЛГБТ-куколд, побіжить і віддасть свій голос за неї. Керуючись моментом інстинкту самозбереження.

Друге, і це надважливо. Що лишається незрозумілим. Звісно, влада Франції, і президент, і уряд сидять і трусяться від непопулярних кроків, самоусунувшись від таких дій бандитських мігрантів.

Але де реакція самих громадян??

Я не уявляю, якби оці завезені в Україну почали б палити Софійський собор або грабувати Ашани, Сільпо, МЕТРО, Нові пошти і щось тягнути звідти – вже б за кілька днів під кожною крамницею стояли б загони самооборони з палками, арматурою і ножиками, готові душу й тіло покласти за власні переконання, за принципи демократії і свою країну.

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І сотні недобитків шоколадних зайців тягнули б за ноги, складали б десь під Офісом Президента або Департаментом Міграційної служби України просто на сходинках, роблячи з тіл барикади. Вимагаючи жорстких і справедливих кроків для захисту своєї Держави.

Натомість що ми бачимо там? Стоїть біднесенька жіночка-француженка, яка приєдналася до їхніх так званих "студентських акцій", і шокована, що деякі з бандитів почали розграбовувати магазини. Вона намагалася їх зупинити, закликаючи, що це не те, заради чого вони вийшли на вулицю, але її відштовхнули та наказали замовкнути.

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Що в першу чергу потрібно зробити Франції:

Перевірити всі мутні транзакції і заходи коштів у країну. Оскільки будь-який злочин лишає по собі фінансовий слід. Без грошей з росії ніхто не працюватиме.

Друге. Вирахувати усіх організаторів. А вони є. Навіть у мирних акціях чи злочинних завжди є старші.

Третє. Спецслужби мають якісніше придивитися до політиків, які працюють на москву.

Закрити будь-які "клуби", що пов'язані з росією. Русскіє дома, спортзали з русскім рукопашним боєм, гуртки всілякі російські, ресторанчики російські, ЗМІ так звані і все, що має ноги з росії. Саме через такі нехитрі заклади відбувається фінансування та коригування 5-ою колоною у Франції.

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Четверте. Оголосити воєнний стан, вивести всіх правоохоронців, які вміють стріляти, та залишки тієї армії, яка ще є, і не дати перетворити країну на Донбас 2014 року з Русской Вєсной ім. Ле Пен.

Для росії ця ситуація не тільки перевірка на міцність Франції, але й перевірка того, як можна робити саботаж, гібридну війну, підпали, незгоду з виборами, які типу "Ле Пен виграла, але були фальсифікації".

Всі ці добродії за вказівкою з москви легко паралізують Францію у випадку, коли кремль піде на Польщу чи Балтію. Заблокують військові частини, порти, аеропорти, аеродроми військових, адміністрації тощо. І так звана 5-та стаття статуту НАТО фактично буде недієздатною у зв'язку з цими обставинами.

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І найстрашніше для Європи навіть не те, що кремль навчився підпалювати чужі крамниці, будинки. А те, що господарі цих будинків, стоячи по коліна в попелі, досі сперечаються, чи не образить когось слово "пожежа".

І коли кремль нарешті вирішить паралізувати Францію, європейська демократія продемонструє всю свою міць.

А п'ята стаття НАТО нарешті запрацює!

"Вітаємо! Ви додзвонилися до служби колективної оборони. Ваше вторгнення дуже важливе для нас. Для висловлення глибокого занепокоєння натисніть 1. Для надзвичайно глибокого занепокоєння натисніть 2. Для капітуляції залишайтеся на лінії. Усі наші оператори зараз зайняті діалогом із москвою".

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