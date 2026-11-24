Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс доручив відповідальним відомствам наступного тижня підготувати чітку позицію щодо можливих обмежень на кордоні з Росією. Таке питання постало вслід за закриттям Естонією з 1 грудня своїх пунктів пропуску на кордоні з Росією.

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За словами прем'єра, країнам Балтії слід прагнути до узгодженого підходу в цьому питанні. Про це повідомило видання Delfy.

Що відомо

Кулбергс наголосив, що питання закриття кордону необхідно розглядати комплексно, і при цьому враховувати як міркування безпеки, так і можливий перерозподіл потоків людей, що перетинають кордон, між країнами Балтії.

Також він пояснив, що необхідно отримати всебічну оцінку міністерства закордонних справ та міністерства сполучення, щоб розуміти можливі наслідки для транзиту та перетину кордону.

Міністр внутрішніх справ Естонії Яніс Домбрава підтримує закриття пунктів перетину кордону з Росією, проте зазначив, що спочатку необхідно досягти єдиного бачення цього питання на рівні уряду.

"Новий уряд був затверджений зовсім недавно. Сподіваюся, що найближчими днями нам вдасться це зробити", – заявив Домбрава.

Що передувало

Естонія з 1 грудня 2026 року закриє всі пункти пропуску на кордоні з Росією. Цей крок пов’язаний із діяльністю російської військової розвідки ГРУ та спробами дестабілізувати ситуацію в Естонії.

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За словами міністра закордонних справ країни Маргуса Цахкна, є чіткі докази того, що російська військова розвідка організувала диверсійну атаку проти одного з естонських підприємств оборонної промисловості.

Міністр також наголосив, що ворожі дії проти Естонії матимуть наслідки.

Причиною такого кроку стала спроба підпалу будівлі естонської оборонної компанії Threod Systems, яка виробляє безпілотники, зокрема розвідувальні та ударні.

Інцидент стався в ніч проти 14 листопада в населеному пункті Віймсі неподалік Таллінна. За даними естонських правоохоронців, зловмисники намагалися проникнути на територію підприємства, розбити вікна та залити всередину легкозаймисту рідину, щоб спричинити пожежу та вибух.

Головні історії дня

У Латвії зазначили, що можливість обслуговувати більший потік людей на пропускному пункті є

Начальник Державної прикордонної охорони Латвії Гунтіс Пуятс минулого тижня в ефірі Латвійського радіо, відповідаючи на запитання про те, чи вистачить у прикордонників ресурсів для обслуговування додаткового потоку людей, які перетинають кордон у разі закриття естонського кордону з Росією, пояснив, що для цього доведеться залучати співробітників до наднормової роботи.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що наприкінці вересня 2026 року естонська влада звинуватила російські спецслужби в організації підпалу будівлі оборонного підприємства Milrem Robotics у Таллінні. Інцидент стався в ніч із 14 на 15 серпня. За даними естонської служби внутрішньої безпеки, це була диверсія, замовлена російськими спецслужбами.