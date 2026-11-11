Китайська шпигунка завдяки роману з директором Nvidia допомогла організувати постачання до Китаю чипів на $7,5 млрд – The Information

Завдяки стосункам генерального директора компанії Nvidia Дженсена Хуанга з китайською підприємницею Еліс Хуанг вдалося організувати постачання до Китаю близько 240 тисяч чипів американської компанії на загальну суму щонайменше $7,5 млрд. Серед них були й процесори, експорт яких до КНР заборонений американським законодавством.

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Про це розповіло видання The Information. Зазначається, що чоловік підприємниці і її сестра створили мережу компаній у Китаї та Сінгапурі, через яку закуповували й переправляли обладнання Nvidia китайським замовникам.

Як працювала схема

Як зазначає видання, у центрі схеми була китайська компанія Shanghai Century Litong, створена в червні 2023 року. Уже в жовтні того самого року вона отримала статус пріоритетного хмарного партнера Nvidia, що давало їй перевагу в доступі до чипів.

Коли замовлення на процесори, експорт яких до Китаю обмежений, почали затримуватися, Еліс Хуанг скористалася особистими зв’язками з керівництвом Nvidia та її дистриб’юторами, щоб забезпечити постачання, зазначило видання.

Загалом через пов’язану з нею мережу до Китаю потрапили близько 240 тисяч чипів H100, H200 та A100. Компанія не лише закуповувала обладнання, а й орендувала обчислювальні потужності та керувала дата-центрами.

Ще однією ланкою була сінгапурська компанія Megaspeed International, де Еліс Хуанг обіймала керівну посаду. Раніше компанія вже перебувала під увагою американських правоохоронців через підозри в переправленні передових чипів Nvidia з Південно-Східної Азії до Китаю. За даними Bloomberg, у 2023–2025 роках імпорт чипів Nvidia компанією Megaspeed сягнув приблизно $4,6 млрд.

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Дженсен Хуанг та Еліс Хуанг. Джерело: theinformation.com

Хто така Еліс Хуанг

Еліс Хуанг, також відома як Хуан Ле, – це китайська бізнесвумен, яка, за даними Reuters, побудувала кар’єру у фінансовому секторі Китаю. Еліс працювала в інвестиційній компанії Shanghai Hexi Investment Management, а раніше – у приватному банку HSBC у Гонконгу та CITIC Securities.

У березні 2023 року вона стала контролюючою акціонеркою сінгапурської компанії Megaspeed. Згодом компанію підозрювали в тому, що вона допомагала китайським клієнтам отримувати чипи, які Вашингтон заборонив експортувати до КНР.

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Стосунки Еліс Хуанг із керівником Nvidia Дженсеном Хуангом

Про стосунки Еліс Хуанг із керівником Nvidia Дженсеном Хуангом раніше повідомляла The New York Times. За даними видання, американські посадовці вважали її агенткою китайської розвідки, яка передавала Пекіну інформацію.

Зі свого боку Дженсен Хуанг 8 листопада визнав у листі до працівників Nvidia, що був невірним своїй дружині. Він попросив вибачення перед родиною та колегами, але не розкрив подробиць стосунків із підприємницею.

Після появи інформації про втручання іноземної розвідки рада директорів Nvidia оголосила про незалежне розслідування, яке проводитиме комітет незалежних директорів за допомогою зовнішніх юристів.

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Сам Хуанг підтримав перевірку й пообіцяв співпрацювати з нею. Окремо ситуацію вивчає ФБР.

Як вплинув скандал на акції компанії

На тлі скандалу акції компанії Nvidia 9 листопада впали на 4,3%, а 10 листопада ще на понад 6%. За підрахунками Reuters, за два торгові дні компанія ризикувала втратити понад $470 млрд ринкової вартості. Тим часом Microsoft знову випередила Nvidia за капіталізацією та стала другою найдорожчою компанією світу після червневого періоду 2025 року.

Крім того, проти керівника Nvidia подали колективний позов акціонери. Вони обурені, що компанія не розкрила інформацію про зв’язки Хуанга з жінкою, яку підозрюють у шпигунстві, та пов’язані з цим ризики для бізнесу.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, який вигляд мала бізнесвумен Еліс Хуанг, опинилася в центрі міжнародного скандалу після повідомлень про її близькі стосунки з генеральним директором Nvidia Дженсеном Хуангом.