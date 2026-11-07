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Китай вперше підтвердив переговори щодо історичної зустрічі Сі, Трампа та Путіна

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read4 хв
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Дональд Трамп і Сі Цзіньпін
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін тиснуть руки. Ілюстративне фото. Джерело: Getty Images

Китай уперше офіційно підтвердив, що обговорює можливість проведення тристоронньої зустрічі лідерів Китаю, США та Росії. Переговори стосуються потенційної зустрічі Сі Цзіньпіна, Дональда Трампа та Володимира Путіна, яка може відбутися цього місяця в китайському Шеньчжені.

Остаточного рішення поки немає, а експерти сумніваються, що лідери зможуть досягти суттєвих домовленостей через суперечність інтересів трьох країн. Про це заявила представниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін на пресконференції в Пекіні, пише АР.

Китай підтвердив контакти щодо тристоронньої зустрічі

Мао Нін повідомила, що Пекін "перебуває в контакті з відповідними сторонами щодо зустрічі глав трьох держав". За її словами, конкретних домовленостей поки не досягнуто.

Очікується, що зустріч може відбутися на полях регіонального саміту в Шеньчжені. Якщо вона відбудеться, то стане історичною подією, адже за одним столом зберуться лідери Китаю, США та Росії.

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Водночас експерти вважають, що переговори навряд чи матимуть значний практичний результат. Найімовірніше, зустріч буде ретельно спланованою дипломатичною подією, яка дозволить трьом лідерам з'явитися разом перед камерами.

"Думаю, це станеться. Питання у форматі та змісті", – сказав директор китайської програми Центру Стімсона Сунь Юнь. За його словами, Китай хоче створити певний імідж, але не готовий заради цього йти на великі витрати.

Трамп планує зустрітися із Сі Цзіньпіном у Шеньчжені

Цього року Пекін приймає саміт лідерів Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), до якого входить 21 країна, зокрема США та Росія.

Очікується, що Дональд Трамп приїде до Шеньчженя для третьої цього року зустрічі із Сі Цзіньпіном. Однією з головних цілей переговорів стане збереження крихкого торговельного перемир'я між Вашингтоном і Пекіном, термін дії якого спливає в січні.

Попри підготовку до зустрічі, напруженість у торговельних відносинах між країнами зберігається. У п'ятницю торговий представник США Джеймісон Грір під час відеодзвінка із віцепрем'єром Китаю Хе Ліфеном закликав Пекін вжити "конкретних дій для повного виконання своїх колишніх зобов'язань".

Зокрема, йшлося про закупівлі американської сільськогосподарської продукції, рідкоземельних елементів та інших товарів.

Водночас китайське інформаційне агентство "Сіньхуа" повідомило в суботу, що під час телефонної розмови сторони провели поглиблений і конструктивний обмін думками. Китай також висловив стурбованість обмежувальними економічними та торговельними заходами Вашингтона щодо Пекіна.

Трамп хоче обговорити ядерне озброєння, а Путін – війну в Україні

Перебуваючи в Китаї, Трамп заявив, що був би зацікавлений у зустрічі із Сі Цзіньпіном та Путіним для обговорення контролю над ядерним озброєнням.

Водночас російський диктатор зосереджений на обговоренні війни в Україні без участі Києва в переговорах.

Колишній високопосадовець Державного департаменту США Денні Рассел, який працював в адміністрації експрезидента Барака Обами, вважає, що найбільше від тристоронньої зустрічі може виграти саме Путін.

"Путін найбільше виграє від тристоронньої зустрічі лідерів, і росіяни явно підтримують прагнення проведення такої зустрічі, яка стала б дипломатичним проривом", – заявив Рассел.

Він також зазначив, що Трампу, з його "симпатією до авторитарних диктаторів", така зустріч дуже сподобалася б. Водночас, за словами Рассела, радники американського президента, очевидно, попередили його уникати теми України під час обговорень.

Нині Рассел є заслуженим науковим співробітником Інституту політичних досліджень Азіатського суспільства.

Китай може не допустити обговорення війни в Україні

За оцінкою Сунь Юнь із Центру Стімсона, Росія, ймовірно, спробує використати саміт, щоб наблизити позиції Китаю та США до московського бачення війни в Україні. Водночас Пекіну доведеться протистояти російським маніпуляціям.

Експертка вважає, що Китай не вступатиме в переговори щодо контролю над озброєннями та не обговорюватиме ситуацію в Україні чи Ірані. Винятком можуть стати лише дипломатичні заяви про важливість миру та необхідність припинення воєн.

Найбільшим викликом для Пекіна може стати сприйняття самої зустрічі. За словами Сунь, її не слід трактувати як поділ світу між трьома великими державами.

Експерти сумніваються в дипломатичному результаті зустрічі

Старший директор програми з Китаю у Фонді захисту демократій Крейг Сінглтон також припускає, що тристороння зустріч може перетворитися на звичайну фотосесію.

Вона дозволить Путіну з'явитися поруч із лідерами США та Китаю, однак така символічна присутність не обов'язково матиме реальне дипломатичне значення.

"Але такі фотосесії мають все меншу дипломатичну віддачу", – зазначив Сінглтон. За його словами, видовище може стати історичним, проте не принесе нічого особливого.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп, російський диктатор Володимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін можуть спробувати змінити світовий порядок і поділити планету на сфери впливу. Приводом для таких побоювань стала пропозиція Путіна провести саміт за участю трьох лідерів у Китаї наступного місяця. На тлі війни на Близькому Сході та зміни американської політики щодо України й Європи така зустріч може мати серйозні геополітичні наслідки. 

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