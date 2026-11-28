Китайські військові провели багатотижневі десантні навчання у провінції Фуцзянь, розташованій навпроти Тайваню, випробувавши нестандартний спосіб висадки військ. Народно-визвольна армія Китаю відпрацьовувала створення імпровізованого плавучого мосту з цивільних суден завдовжки близько 800 метрів.

Відео дня

Навчання відбулися в затоці Дачен, лише за 280 кілометрів від головного острова Тайваню. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на супутникові знімки та звіт компанії геопросторових даних ingeniSPACE.

Маневри навколо Тайваню

Військові маневри почалися 1 листопада неподалік від острова Дуншань, який у 2024 році відвідував голова КНР Сі Цзіньпін. Аналіз знімків із супутників Vantor і Planet Labs, зроблених з 1 по 16 листопада, показав, що судна багаторазово збирали й розбирали в бухті плавучу переправу завдовжки близько 800 метрів.

За даними відстеження, у маневрах задіяли вісім цивільних суден (чотири баржі, два напівзанурювані та два моторні судна), чотири десантні катери і малі судна забезпечення, а також кораблі військово-морського флоту КНР.

Спеціалізоване понтонне обладнання при цьому не використовували. За оцінкою аналітиків, Пекін відточує навички швидкого розгортання десантної інфраструктури завдяки звичайному цивільному флоту, що дає змогу перекидати важку техніку з глибоководдя на різні ділянки тайванського узбережжя. Також у районі навчань зафіксували роботу засобів радіоелектронного придушення, через які радарні знімки місцевості виявилися розмитими.

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Відпрацювання захоплення островів і реакція сторін

Високопоставлений представник органів безпеки на умовах анонімності підтвердив подробиці звіту. За його словами, ці цілеспрямовані маневри є частиною планових стратегічних навчань китайської армії і призначені для відпрацювання швидкого захоплення невеликих островів у межах сценаріїв уздовж "першого острівного ланцюга" (дуги від Японії через Тайвань до Філіппін).

Головні історії дня

У Міністерстві оборони Тайваню заявили, що відстежують активність китайських сил і оцінюють ризики для безпеки в Тайванській протоці. У Міноборони КНР на прямий запит журналістів не відповіли, однак раніше Пекін називав подібні тренування в регіоні "абсолютно законними й обґрунтованими".

Оцінка експертів

Військові аташе в Азії зазначають, що Китай рік у рік ускладнює десантні маневри, намагаючись розв’язати логістичні труднощі форсування широкої Тайванської протоки. Раніше в цьому ж районі вже фіксували навчання із залученням цивільних вантажних суден.

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Водночас джерело в силових структурах застерегло від переоцінки реальної бойової ефективності такої тактики. Він наголосив, що між інноваціями та фантазією все ще є певна відстань, оскільки в умовах реального збройного конфлікту неповороткі цивільні баржі перетворяться для сторони, що обороняється, на живі мішені.

Нагадаємо, 12 листопада під час виступу в Пекіні з нагоди 160-річчя від дня народження китайського революціонера Сунь Ятсена Сі Цзіньпін заявив, що возз’єднання Тайваню з материковим Китаєм неминуче і наголосив на важливості мирного об’єднання без застосування військової сили.

Як писав OBOZ.UA, раніше президент Тайваню Лай Цінде заявляв, що острів не погодиться на підпорядкування Китаю і готовий відстоювати право свого народу на існування. Він також закликав США та Пекін знижувати ризик військового конфлікту шляхом діалогу й поважати історію Другої світової війни.