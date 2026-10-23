Китай сколихнув потужний землетрус: 16 людей загинули, десятки постраждали. Фото і відео

У Китаї у четвер, 22 жовтня, стався потужний землетрус магнітудою 7 балів. Відомо про загибель щонайменше 16 людей, десятки зазнали поранень.

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Зруйновано понад 300 будинків, масштаби руйнувань ще оцінюються. Подробиці повідомляє CNN.

Що відомо

За даними китайських державних інформаційних агентств, потужний землетрус стався 22 жовтня у Тибеті.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився за 183 кілометри на східно-північний схід від міста Нагчу в Тибетському регіоні.

Китайське держінформагентство "Сіньхуа" повідомило, що щонайменше 339 будинків обвалилися, а масштаби збитків все ще оцінюються.

До епіцентру землетрусу відправили рятувальників, а у постраждалих районах призупинили залізничний рух.

Китайська адміністрація з питань землетрусів активувала режим надзвичайної ситуації II рівня, другий за величиною, повідомив китайський телеканал CGTN.

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У селах поблизу епіцентру влада виявила щонайменше двох поранених людей та будинки з видимими тріщинами.

Загалом загинули щонайменше 16 людей, десятки зазнали поранень.

За даними Китайського центру мереж сейсмічних досліджень, середня висота в радіусі 5 кілометрів від епіцентру перевищує 4800 метрів.

"Китай не є новачком у сфері потужних землетрусів, особливо в південно-західних частинах країни, де Євразійська тектонічна плита зустрічається з Індійською плитою, що призводить до драматичного зіткнення, в результаті якого утворюються могутні Гімалаї та величезне Тибетське плато. Землетрус у четвер стався приблизно через два місяці після катастрофічної повені на краю Тибетського плато на кордоні з Непалом, спричиненої величезним обвалом льодовика та зсувом. Внаслідок цієї повені загинуло щонайменше 1300 людей, а понад 5000 зникли безвісти", – зазначили у CNN.

Головні історії дня

Останній сильний землетрус (7,1 бала) у Китаї стався у січні 2024 року, тоді загинули три людини, десятки зазнали поранень.

А незадовго до цього, у грудні 2023-го, було зафіксовано найсмертоносніший за десятиліття землетрус у Китаї, через нього загинули більше ста людей.

Як повідомляв OBOZ.UA, у жовтні потужний землетрус стався також у Панамі.

Найбільше постраждали провінції Вераґуас, Еррера та Лос-Сантос.

Місцеві ЗМІ оприлюднили кадри з міста Пенономе, де обвалилася частина католицького собору, а фасад будівлі впав на автомобіль. Інформації про загиблих не надходило.