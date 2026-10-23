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Китай сколихнув потужний землетрус: 16 людей загинули, десятки постраждали. Фото і відео

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
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Китай сколихнув потужний землетрус: 16 людей загинули, десятки постраждали. Фото і відео
Руйнування після землетрусу у Тибеті. Джерело: x.com/pabnaindia

У Китаї у четвер, 22 жовтня, стався потужний землетрус магнітудою 7 балів. Відомо про загибель щонайменше 16 людей, десятки зазнали поранень.

Зруйновано понад 300 будинків, масштаби руйнувань ще оцінюються. Подробиці повідомляє CNN.

Що відомо

За даними китайських державних інформаційних агентств, потужний землетрус стався 22 жовтня у Тибеті.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився за 183 кілометри на східно-північний схід від міста Нагчу в Тибетському регіоні.

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Китайське держінформагентство "Сіньхуа" повідомило, що  щонайменше 339 будинків обвалилися, а масштаби збитків все ще оцінюються.

До епіцентру  землетрусу відправили рятувальників, а у постраждалих районах призупинили залізничний рух.

Китайська адміністрація з питань землетрусів активувала режим надзвичайної ситуації II рівня, другий за величиною, повідомив китайський телеканал CGTN.

У селах поблизу епіцентру влада виявила щонайменше двох поранених людей та будинки з видимими тріщинами. 

Загалом загинули щонайменше 16 людей, десятки зазнали поранень.

За даними Китайського центру мереж сейсмічних досліджень, середня висота в радіусі 5 кілометрів від епіцентру перевищує 4800 метрів.

 

"Китай не є новачком у сфері потужних землетрусів, особливо в південно-західних частинах країни, де Євразійська тектонічна плита зустрічається з Індійською плитою, що призводить до драматичного зіткнення, в результаті якого утворюються могутні Гімалаї та величезне Тибетське плато. Землетрус у четвер стався приблизно через два місяці після катастрофічної повені на краю Тибетського плато на кордоні з Непалом, спричиненої величезним обвалом льодовика та зсувом. Внаслідок цієї повені загинуло щонайменше 1300 людей, а понад 5000 зникли безвісти", – зазначили у CNN.

Китай сколихнув потужний землетрус: 16 людей загинули, десятки постраждали. Фото і відео

Зруйновано сотні будинків. Джерело: x.com/pabnaindia

Останній сильний землетрус (7,1  бала) у Китаї стався у січні 2024 року, тоді загинули три людини, десятки зазнали поранень.

А незадовго до цього, у грудні 2023-го, було зафіксовано найсмертоносніший за десятиліття землетрус у Китаї, через нього загинули більше ста людей.

Як повідомляв OBOZ.UA, у жовтні  потужний землетрус стався також у Панамі.

Найбільше постраждали провінції Вераґуас, Еррера та Лос-Сантос.

Місцеві ЗМІ оприлюднили кадри з міста Пенономе, де обвалилася частина католицького собору, а фасад будівлі впав на автомобіль. Інформації про загиблих не надходило.

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