В Албанії 28 листопада – у День незалежності країни – розгорілася нова хвиля антиурядових протестів, очолюваних студентами. У Тирані демонстрація переросла в сутички; Міністерство охорони здоров'я повідомило про щонайменше 35 поранених, зокрема поліцейських і журналістів.

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Протестувальники в масках кидали каміння та пляшки із запальною сумішшю в поліцію, а також запускали феєрверки. Силовики відповіли водометами, сльозогінним газом і гумовими кулями, передає Reuters.

Демонстранти влаштовують акції (нерідко з погромами) із середини жовтня як у столиці, так і в інших містах. Під час них підпалювали урядові будівлі й банки, розбивали вітрини магазинів і зривали бруківку, щоб кидати її в правоохоронців.

Учасники акцій скаржаться на корупцію в уряді, брак робочих місць, незадовільну систему охорони здоров'я та низький рівень освіти. Вони вимагають відставки прем'єр-міністра Еді Рами.

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У суботу, 28 листопада, протестувальники закидали камінням урядову будівлю та намагалися дістатися до офісу Еді Рами, але натовп відтіснила поліція.

Особи в масках розбивали вікна в Міністерстві транспорту та Центральному банку, а також намагалися вибити двері Міністерства внутрішніх справ.

"Досить корупції, бідності, імміграції!.. Албанія не продається!" – скандували люди.

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Як раніше писав OBOZ.UA, заарештований мер Тирани Еріон Веліай продовжує керувати столицею Албанії з-за ґратів. Нещодавно політик опублікував нове відеозвернення, скориставшись інструментами штучного інтелекту, щоб пообіцяти "виконати свої обіцянки навіть із тюремної камери".