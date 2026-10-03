"Куди твій коньяк заберуть?" Лукашенко наїхав на Пашиняна, який відвернувся від РФ і Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з прем'єр-міністрами Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) розкритикував главу уряду Вірменії Нікола Пашиняна. Вірменський прем'єр принципово не приїхав на саміт, дотримуючись обіцянки не відвідувати Білорусь, поки при владі залишається Лукашенко, і долучився до засідання лише у форматі відеоконференції.

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Слова самопроголошеного президента Білорусі цитують пропагандистські ЗМІ. Він закликав країни ЄАЕС не поспішати виходити зі спільного ринку.

Лукашенко згадав Вірменію

Говорячи про можливий вихід зі спільного ринку, Лукашенко окремо згадав Вірменію та її намір рухатися у бік Європейського Союзу. Він заявив, що Єревану спочатку варто визначитися, куди він зможе продавати свою продукцію.

"Я вас прошу, не поспішайте звідси йти. Ніде, повірте мені, старому президенту – 30 років працюю: ніде нас не чекають. Ну а потім, по-народному кажучи, дуже важливий приклад – Вірменія. Якщо ти вирішив до Європейського Союзу, то куди ти поспішаєш? Чітко визнач, куди твій коньяк заберуть, куди твої овочі, фрукти заберуть. У якому обсязі", – заявив Лукашенко.

Він також поставив під сумнів, чи зможе Вірменія замістити європейським ринком обсяги продукції, яку зараз продає в країнах ЄАЕС. Зокрема, Лукашенко заявив, що якщо Франція купуватиме вірменський коньяк, то Єреван може йти до ЄС.

"Якщо ти переконався, що у тебе Франція купить твій коньяк, добре – йди. Чого ти біжиш? Чого ти ставиш воза попереду коня?" – сказав самопроголошений очільник Білорусі.

Лукашенко закликав Вірменію не поспішати відмовлятися від переваг спільного ринку ЄАЕС. За його словами, країнам не варто "викидати" те, що приносить їм користь.

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Єреван рухається у бік Європейського Союзу

Нагадаємо, у червні 2026 року Нікол Пашинян відкинув вимогу щодо проведення референдуму про можливий вступ Вірменії до Європейського Союзу. За його словами, наразі немає підстав ставити перед громадянами вибір між ЄС та Євразійським економічним союзом.

У серпні 2026 року Нікол Пашинян заявив, що Вірменія готується подати офіційну заявку на вступ до Європейського Союзу. У Кремлі попередили, що такий крок може призвести до серйозних законодавчих суперечностей для Єревана в межах ЄАЕС.

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