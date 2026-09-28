У разі переходу Палати представників або Сенату під контроль демократів після проміжних виборів у США вони можуть розпочати низку розслідувань щодо бізнесу Дональда Трампа та його родини. Серед можливих об’єктів перевірок називають криптокомпанії, бізнес Дональда Трампа-молодшого та угоди, укладені членами родини президента.

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Про це Reuters розповіли кілька співробітників Конгресу, законодавців і юристів, опитаних агентством останніми днями. Контроль хоча б над однією палатою Конгресу дасть демократам право вимагати документи та свідчення через повістки, а також отримати додаткове фінансування для роботи слідчих.

Плани демократів

За даними Reuters, розслідування можуть розпочатися вже в лютому, якщо демократи отримають контроль над однією з палат Конгресу. Вони потенційно здатні спричинити тривалі юридичні суперечки та привернути значну увагу до бізнес-імперії родини Трампа.

Йдеться про період після двох років активного укладання угод у сферах криптовалют, безпілотників, штучного інтелекту та ринків прогнозування. За оцінкою Reuters, за цей час особисті статки Трампа зросли приблизно на 2,2 млрд доларів.

Адвокатка Ешлі Каллен, яка раніше була генеральною радницею спікера Палати представників-республіканця Майка Джонсона, заявила Reuters, що демократи навряд чи будуть затягувати процес із запитами документів.

Лідер демократів у Палаті представників Гакім Джеффріс 17 вересня сказав журналістам: "Ми притягнемо шахраїв до відповідальності, починаючи з першого дня".

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Білий дім розкритикував можливі розслідування. Представниця адміністрації Олівія Велс заявила Reuters, що демократи нібито не мають плану щодо покращення життя американців, а лише прагнуть перешкоджати порядку денному Трампа та безпідставно переслідувати президента.

Окрема увага може бути приділена корпораціям, пов’язаним із Трампом та його родиною. Як зазначає Reuters, на відміну від Білого дому, приватні компанії не можуть посилатися на виконавчу привілею для захисту своєї діяльності.

Серед можливих об’єктів уваги демократів називають пов’язані з Трампом криптовалютні компанії та венчурну фірму 1789 Capital, засновану Дональдом Трампом-молодшим. Водночас представники демократів Джеймі Раскін і Річард Блюменталь наголосили, що остаточного переліку цілей розслідувань наразі немає.

Головні історії дня

Напередодні виборів

Компанії, пов’язані з Трампом і його родиною, вже готуються до можливих перевірок. За словами співрозмовників Reuters серед корпоративних юристів, фахівців із кризових комунікацій, співробітників Конгресу та законодавців, деякі з них наймають адвокатів для проведення внутрішніх аудитів і готують комунікаційні стратегії.

Сенатор-демократ Шелдон Вайтгаус 24 вересня оприлюднив звіт, у якому заявив, що нафтові та газові компанії отримали податкові пільги, субсидії та послаблення екологічних правил після того, як Трамп попросив їх про пожертви на 1 млрд доларів під час президентської кампанії 2024 року.

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Сенатор-демократ Адам Шифф також попередив компанії не знищувати документи, пов’язані з угодами з Трампом і його адміністрацією. Він заявив, що Конгрес має широкі повноваження для нагляду, зокрема через контроль над фінансуванням федеральних відомств.

Окремо Шифф згадав пропозицію щодо продажу частини національного парку Йосеміті приватному забудовнику, пов’язаному з республіканськими виборчими комітетами. За його словами, це також може стати предметом уваги Конгресу.

Найбільший інтерес

Особливу увагу демократи планують приділити членам родини президента, насамперед Дональду Трампу-молодшому, який після перемоги батька на виборах у листопаді 2024 року уклав низку нових бізнес-угод.

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Раскін заявив, що окремо хотів би поговорити з Джаредом Кушнером – зятем Трампа та керівником інвестиційної компанії Affinity Partners. За його словами, Кушнер не відповів на два листи щодо діяльності компанії та її зв’язків із урядами країн Близького Сходу.

Кушнер також представляє США у дипломатичних переговорах як спеціальний посланник із питань миру, але не є державним службовцем. Адвокат Кушнера Чад Мізелл заявив, що висунуті проти нього звинувачення є неправдивими. За його словами, ніхто не назвав конкретного правила чи нормативного акта, який Кушнер порушив.

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Reuters також пише про кредит Пентагону на 620 млн доларів для стартапу Vulcan Elements, який займається рідкісноземельними елементами. Його оголосили приблизно через три місяці після інвестиції венчурного фонду 1789 Capital Дональда Трампа-молодшого.

Представник Vulcan Elements заявив Reuters, що компанія не просила своїх інвесторів сприяти отриманню кредиту Пентагону та продовжить співпрацювати з Конгресом.

Реакція 1789 Capital

Венчурна компанія 1789 Capital уже залучила велику юридичну фірму Quinn Emanuel для роботи з можливими розслідуваннями Конгресу. У відповідь на запит Конгресу від 9 вересня компанія заявила, що підтримує законний парламентський нагляд, але не має наміру ставати заручником "політичних ігор".

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Представник 1789 Capital заявив Reuters, що Раскін не надав доказів порушень, а його звинувачення мають політичний характер. У компанії також розкритикували лист конгресмена, заявивши про "тривожну відсутність фінансової грамотності".

Раскін, який може очолити впливовий юридичний комітет Палати представників у разі переходу палати під контроль демократів, окремо звернув увагу на діяльність Джареда Кушнера та угоди, укладені Affinity Partners із Саудівською Аравією, Катаром і Об’єднаними Арабськими Еміратами.

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Кушнер при цьому є спеціальним посланником США з питань миру, але не державним службовцем. Федеральні службовці підпадають під правила, які обмежують їхню участь у діяльності, що може впливати на їхні фінансові інтереси.

Повноваження Конгресу

Демократи заявляють, що в разі перемоги на листопадових проміжних виборах використають право Конгресу вимагати документи та свідчення. Сенатор Річард Блюменталь, який може очолити комітет із розслідувань, сказав Reuters, що демократи "безумовно" скористаються повноваженнями щодо повісток, якщо отримають контроль над Сенатом.

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Серед потенційних напрямів перевірок називають не лише компанії родини Трампа. До них можуть потрапити корпоративні донори президентського бального залу, учасники бізнес-угод, пов’язаних із членами родини президента, а також нафтові й газові компанії.

Шифф закликав компанії зберігати всі документи, які стосуються їхніх угод із Трампом і його адміністрацією. Він також нагадав про можливість Конгресу впливати на фінансування федеральних відомств.

Reuters зазначає, що потенційні розслідування можуть тривати значну частину другої половини президентського терміну Трампа. Водночас їхній фактичний масштаб залежатиме від результатів проміжних виборів і того, які саме комітети очолять демократи.

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За словами Блюменталя, у разі контролю демократів над Сенатом вони використовуватимуть свої повноваження для проведення розслідувань.

Матеріал Reuters також містить позицію адміністрації Трампа та представників компаній, яких можуть стосуватися перевірки. Білий дім назвав потенційні розслідування спробою перешкоджати роботі президента, а представники 1789 Capital і Vulcan Elements заперечили звинувачення у неправомірних діях.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що демократи у Конгресі вимагали відставки Трампа після його погроз про "загибель цивілізації".

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