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Кричали з балкона, що вони терористи: з Польщі депортували двох українців

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read2 хв
2,3 т.
Кричали з балкона, що вони терористи: з Польщі депортували двох українців
У Вроцлаві 18- та 19-річний українці погрожували перехожим. Джерело: Gazeta Wroclawska/колаж OBOZ.UA

У польському Вроцлаві двоє громадян України віком 18 і 19 років погрожували перехожим вибухівкою та імітували стрілянину з муляжу вогнепальної зброї. Чоловіки кричали з балкона, що вони терористи й мають бомбу у квартирі, а також публічно схвалювали злочин, згадуючи напад у Кракові.

Про це пише видання Rzeczpospolita. Після затримання українцям оголосили підозри за кількома статтями, однак уже наступного дня їх передали прикордонникам і депортували до України.

Погрожували перехожим із балкона

Інцидент стався у п'ятницю, 13 листопада, в одному з будинків на вулиці Валонській у районі Пшедмєсьце-Олавське у Вроцлаві. Поліція затримала двох українців віком 18 і 19 років.

Як повідомила представниця міської поліції Вроцлава Александра Фреус, хлопці стояли на балконі квартири, вигукували, що є терористами та мають удома бомбу, чим викликали страх у перехожих. Крім того, вони спрямовували на випадкових людей копію вогнепальної зброї та жестами імітували постріли.

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За словами поліції, під час інциденту хлопці також публічно схвалювали скоєння злочину, згадуючи трагічні події у Кракові. Крім того, вони висловлювали погрози на ґрунті національної належності.

На місце події прибули поліцейські та пожежники.

Кричали з балкона, що вони терористи: з Польщі депортували двох українців

Зловмисники спрямовували на перехожих копію вогнепальної зброї та жестами імітували постріли. Джерело: gazetawroclawska.pl

Українців депортували наступного дня

Затриманим оголосили підозри у спричиненні неправдивої тривоги, публічному схваленні злочину, а також у дискримінації та застосуванні насильства або погроз із мотивів національної приналежності. За польським законодавством максимальне покарання за ці правопорушення може становити до восьми років позбавлення волі.

Однак чоловіки не залишилися під вартою для подальшого судового розгляду в Польщі. У суботу, після допиту в прокуратурі, їх передали співробітникам Прикордонної служби, а ввечері депортували в Україну.

У поліції наголосили, що в нинішніх умовах будь-які дії, які створюють відчуття загрози, зокрема неправдиві повідомлення про небезпеку, погрози та імітація використання зброї, правоохоронці сприйматимуть серйозно й реагуватимуть рішуче.

Тим часом у Кракові після нападу на Головній ринковій площі дев'ятеро постраждалих залишалися в лікарнях міста. За інформацією речника Малопольського воєводи Максиміліана Косовського, стан усіх госпіталізованих був стабільним. Напередодні ввечері одну з поранених під час стрілянини жінок виписали з Університетської лікарні Кракова.

Як повідомляв OBOZ.UA:

7 листопада вдень на Головній ринковій площі Кракова сталася стрілянина. Внаслідок інциденту шестеро людей загинули, ще понад 10 осіб отримали поранення. Поліція затримала стрільця, ним виявився 25-річний громадянин Польщі. Загалом постраждали 16 осіб, серед яких двоє поліцейських, стан яких оцінювали як дуже тяжкий, а також сам нападник.Згодом у багажнику його авто знайшли цілий арсенал, а в його будинку виявили ще трьох загиблих – двох жінок та чоловіка. Поліція підтвердила, що загиблі – батьки та молодша сестра стрільця.

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