Кругосвітній круїз з метою перечекати президентство Трампа завершився через здорожчання пального: пасажирів висадили в Камбоджі

Цього тижня сотні людей, які постійно проживали на борту туристичного круїзного лайнера Villa Vie Odyssey, були змушені зійти на берег у Камбоджі. Оператор судна заявив, що зростання цін на паливо, спричинене війною в Ірані, зробило його експлуатацію надто дорогою.

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Про це пише Reuters. Лайнер Villa Vie Odyssey мав перебувати в навколосвітній подорожі 3,5 роки і відвідати за цей час понад 425 портів у 147 країнах. Багато хто з пасажирів обрав для себе цей круїз, аби перечекати таким чином друге президентство Дональда Трампа.

Це було одне з небагатьох суден, які пропонували пасажирам можливість орендувати або придбати на борту житло на тривалий термін або навіть для постійного проживання. Зрештою лайнер курсував світом лише 755 днів, тобто трохи більше двох років.

Чому подорож скінчилася

У вівторок власниця судна, компанія Villa Vie Residences, оголосила про призупинення діяльності та висадку пасажирів у Камбоджі. Одночасно вона працювала над пошуком тимчасового житла для клієнтів.

У своїй заяві Villa Vie Residences зазначила, що щомісячні витрати на паливо, які раніше в середньому становили приблизно 1 800 доларів на каюту, нещодавно зросли в деяких регіонах Азії до 6 000-8 000 доларів.

"Компанія не може просто перекласти витрати такого масштабу на пасажирів, а дефіцит, який виник, поставив її поточну модель діяльності під нестерпний фінансовий тиск", – сказано в заяві.

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З моменту початку війни в Ірані наприкінці лютого компанія вжила заходів для скорочення споживання палива, зокрема, сповільнила темп руху та збільшила час перебування в портах. Але цього виявилося недостатньо, щоб компенсувати "надзвичайне" зростання витрат на паливо.

"Ми не змогли й надалі покривати операційні збитки, що виникли внаслідок цього", – додали в компанії.

Villa Vie Residences має намір провести реструктуризацію та рекапіталізацію протягом наступних 60 днів, хоча питання фінансування ще не вирішено остаточно.

Головні історії дня

Загалом на борту судна перебувало 203 пасажири та 156 членів екіпажу. Деякі пасажири вже вилетіли з Камбоджі літаками, а інші чекали в портовому місті Сіануквіль. Лайнер же має заправитися паливом перед тим, як покинути Камбоджу в суботу.

Як повідомляв OBOZ.UA, ще 2024 року американська компанія Villa Vie Residences запропонувала чотирирічний круїз для клієнтів, які хотіли "втекти" з країни на час другого президентства Дональда Трампа. Організація, розташована у Флориді, оголосила про нову екскурсію "Skip Forward" усього через кілька годин після переможця лідера Республіканської партії на президентських виборах США.

Було заявлено, що подорож триватиме кілька років, а власники квитків відвідають усі сім континентів – з антарктичним плаванням і восьмиденною подорожжю вниз по річці Амазонка. А якщо чотири роки здаються занадто довгими, компанія також пропонувала пакети на один, два та три роки.