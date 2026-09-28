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"Країни очікують конкретики": Каллас пояснила, у чому затримка з Безпековим протоколом ЄС

Даниїл Борщ
Даниїл Борщ
Time to read2 хв
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"Країни очікують конкретики": Каллас пояснила, у чому затримка з Безпековим протоколом ЄС
Кая Каллас заявила, країни хочуть отримати більше конкретики
Джерело: Getty

Після першого обговорення надзвичайного Безпекового протоколу Європейського Союзу поки немає розуміння, чи має він підтримку більшості держав блоку. Країни хочуть отримати більше конкретики щодо того, як працюватиме запропонований механізм і як його узгодять із процедурами НАТО.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє Укрінформ. Вона зробила цю заяву за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів оборони у Брюсселі.

Що чекають країни ЄС

Каллас зазначила, що багато держав-членів спочатку хочуть зрозуміти, що саме передбачатиме надзвичайний протокол. За її словами, ЄС має надати країнам конкретні відповіді та продовжити тісну роботу над механізмом.

"Сьогодні ми вперше обговорили цю тему. Не всі висловилися, тому я не можу сказати, чи є більшість за або проти", – сказала Каллас.

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Вона додала, що обговорення продовжаться на різних рівнях, зокрема на рівні послів. Водночас роботу над протоколом необхідно координувати з НАТО, щоб уникнути дублювання.

''Країни очікують конкретики'': Каллас пояснила, у чому затримка з Безпековим протоколом ЄС

Кая Каллас

Джерело: European Council

Як працюватиме протокол

За словами Каллас, стаття 4 НАТО передбачає консультації між союзниками, але не визначає конкретного плану дій. Натомість запропонований механізм ЄС має стосуватися інструментів, які держави-члени можуть застосувати у відповідь на агресивні дії, що не є збройним нападом і не досягають порога для застосування статті 5.

Запропонований механізм має допомогти країнам ЄС координувати відповідь на гібридні атаки та інші ворожі дії, які не досягають рівня збройної агресії.

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала посилити систему безпеки ЄС та створити нові механізми реагування на загрози. Зокрема, вона запропонувала запровадити механізм, аналогічний статті 4 НАТО, який дозволить державам-членам швидше координувати спільну відповідь на загрози, що не досягають рівня відкритого збройного нападу.

Як писав OBOZ.UA, Європарламент закликав ЄС визнати російські гібридні атаки формою війни та перейти від реагування на окремі випадки до активнішого стримування. У резолюції депутати зазначили, що такі дії можуть мати наслідки, співмірні зі звичайною агресією.

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