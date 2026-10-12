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Контрабанда на мільйон євро: на яхті у Греції затримали двох українців з партією канабісу

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
icon 1,3 т.
Контрабанда на мільйон євро: на яхті у Греції затримали двох українців з партією канабісу
Саме судно також конфіскували. Джерело: ekathimerini

У східній частині Егейського моря грецька берегова охорона вилучила 361 кілограм марихуани, яку, за даними влади, контрабандою перевозили до країни на вітрильному човні. Оціночна ринкова вартість наркотиків становить 1,08 мільйона євро.

На борту судна під хорватським прапором перебували двоє громадян України, яких затримали за підозрою в контрабанді наркотиків. Про це пише Еkathimerini. 

Де затримали яхту з канабісом

Вітрильний човен зупинили вранці в суботу на захід від грецького острова Хіос, приблизно за 6,5 морських миль на південь від острівця Антіпсара.

За інформацією берегової охорони, в операції брали участь два патрульні судна, а також група водолазів. На борту яхти виявили та вилучили 361 кілограм марихуани. Саме судно також конфіскували.

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Звідки перевозили наркотики

Двох громадян України, які перебували на борту яхти під хорватським прапором, заарештували за підозрою в контрабанді наркотиків.

Влада Греції поки не повідомила, звідки відправили партію канабісу та куди її мали доставити. Оціночна ринкова вартість вилучених наркотиків, за даними берегової охорони, становить 1,08 мільйона євро.

Як писав OBOZ.UA, раніше Україна, Албанія та Казахстан провели масштабну міжнародну спецоперацію проти транснаціонального наркокартелю "Хімпром". Правоохоронці ліквідували дві вербувальні ланки, які діяли одночасно в Європі та Азії, і затримали десятки причетних до злочинної діяльності осіб.

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