Конгрес США може призупинити державне фінансування систем, розроблених компанією SpaceX Ілона Маска. Як попередив конгресмен-демократ Джим Гаймс, який у січні стане головою Комітету з розвідки Палати представників, це станеться, якщо адміністрація Дональда Трампа та мільярдер відмовляться розкрити, хто саме віддав наказ про уповільнення роботи Starshield в Україні.

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Про це пише CNN після ознайомлення з уривком з листа Гаймса до директора Національної розвідки Джея Клейтона. У ньому конгресмен вимагав розʼяснень щодо того, що призвело до неодноразового уповільнення швидкості з’єднання Starshield в Україні протягом останніх місяців.

"Наш комітет просто не може затверджувати фінансування для розробки урядових систем, над якими уряд не матиме повного контролю. Я вдячний за вашу допомогу в забезпеченні прозорості в цьому випадку, щоб ми могли з упевненістю надалі затверджувати фінансування для розробки систем із використанням SpaceX як основного постачальника", – зазначав Гаймс.

Рішучість Гаймса розслідувати це уповільнення з’явилася на тлі того, що президент Володимир Зеленський днями заявив, що система Starshield знову стикається з обмеженнями, тоді як Україна зазнає нових масштабних атак з боку Росії.

Гаймс також офіційно звернувся до Маска з проханням про зустріч для обговорення цього уповільнення.

"Моє прохання до вас просте. Поясніть, які зміни було внесено до роботи системи Starshield у жовтні 2026 року, чому ці зміни були внесені та чи були вони здійснені SpaceX в односторонньому порядку, чи за вказівкою представника уряду США", – написав він.

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Демократ наголосив: ймовірно одностороннє внесення змін компанією SpaceX до контракту з урядом США у поєднанні з її небажанням реагувати на нагляд з боку Конгресу ставить під сумнів кожен контракт, укладений урядом США зі SpaceX, включно з розробкою окремих "систем військового призначення, що належать і контролюються урядом США"

Що можуть зробити законодавці

За словами поінформованого джерела, коли в січні Гаймс стане головою Комітету з розвідки Палати представників, одним із його головних пріоритетів стане розслідування контролю Маска над системами SpaceX, зокрема Starshield, а також, за необхідності, використання бюджетних повноважень для отримання від компанії відповідей щодо уповільнення темпів роботи.

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Найбільш очевидним інструментом, який є у розпорядженні Гаймса для цього, є так зване "обмеження фінансування" (ring fencing), яке дозволяє комітету на законних підставах обмежувати фінансування проєктів доти, доки не будуть виконані певні умови.

Гаймс також може співпрацювати з членами Конгресу, відповідальними за розподіл бюджетних коштів, щоб перенаправити або заблокувати додаткове фінансування систем SpaceX, якщо компанія та адміністрація Трампа й надалі будуть ігнорувати запити законодавців.

Як повідомляв OBOZ.UA, компанія SpaceX пояснила Україні обмеження в роботі супутникової системи Starshield на тимчасово окупованих територіях технічною проблемою. Водночас Київ не отримав жодних додаткових роз'яснень.