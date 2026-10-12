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Командувач сил НАТО в Європі оцінив, чи є ризик нападу Росії на Альянс

Даниїл БорщДаниїл Борщ
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icon 2,1 т.
Командувач сил НАТО в Європі оцінив, чи є ризик нападу Росії на Альянс
Алексус Гринкевич заявив, що ризик нападу Росії на НАТО наразі є відносно низьким. Джерело: Getty

Ризик масштабного нападу Росії на територію НАТО наразі є відносно низьким, оскільки російські військові залучені у війну проти України. Водночас це не виключає загрози диверсій та інших дій меншого масштабу з боку Москви.

Про це заявив верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал ВПС США Алексус Гринкевич. Інформацію про це зібрав OBOZ.UA.

Ризик масштабного нападу Росії на НАТО

За словами Гринкевича, наразі російські сили задіяні у війні, яку розв'язав проти України російський диктатор Володимир Путін. Через це вони не можуть бути використані для створення масштабної військової загрози території Альянсу.

Командувач сил НАТО в Європі оцінив, чи є ризик нападу Росії на Альянс

Командувач сил НАТО в Європі оцінив, чи є ризик нападу Росії на Альянс. Джерело: Скриншот

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"Для мене ризик масштабного нападу на територію НАТО зараз є насправді відносно низьким. А причина полягає в тому, що війна Володимира Путіна в Україні триває, і його війська, на жаль, задіяні в цьому конфлікті", – зазначив генерал.

Водночас він застеріг, що відносно низький ризик масштабного нападу не означає відсутності інших загроз. За словами Гринкевича, Росія може вдаватися до диверсійної діяльності та інших дій меншого масштабу.

НАТО посилює підготовку до загроз з боку Росії та закликає підтримувати Україну

Нагадаємо, верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич закликав посилити підтримку України у відповідь на гібридні загрози з боку Росії. За його словами, Москва намагається послабити єдність союзників і підірвати їхню готовність протистояти російській агресії.

Гринкевич наголосив, що відповіддю на такі дії має стати збільшення допомоги Україні. Він також закликав союзників не дозволяти Росії впливати на їхню спільну волю та рішучість захищати безпеку Європи.

НАТО також розробляє план відбиття можливої атаки Росії на східний фланг Альянсу. Стратегія передбачає використання традиційних військових сил у поєднанні з дронами, системами з мінімальним залученням людей і штучним інтелектом. Документ має допомогти союзникам підготуватися до можливого вторгнення та посилити стримування російської агресії.

Як писав OBOZ.UA, НАТО застерегли російського диктатора Володимира Путіна від нападу на Альянс. У матеріалі йшлося про попередження щодо наслідків можливої агресії проти країн-членів НАТО та готовність союзників захищати свою територію.

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