Колишній прем'єр закликав Британію бути готовою завдати ударів по військових базах РФ в Арктиці

Ситуація в Арктиці надзвичайно важлива для безпеки Заходу, і на фоні глобального потепління і танення льодів цей регіон набуває все більшої стратегічної ваги для гравців на міжнародній арені. Західні союзники, серед яких і Велика Британія, мають бути готовими до стримування та – у випадку великої війни – до ударів по російських військових базах на Кольському півострові.

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Про це колишній британський прем'єр-міністр Ріші Сунак попередив у статті для The Sunday Times. За його словами, готовність до цих потенційних атак має бути останнім елементом стримування в разі відкритого військового конфлікту.

"Завдяки нашим спецпризначенцям Велика Британія є однією з небагатьох країн, здатних діяти в унікальних кліматичних і топографічних умовах Арктики", – підкреслив політик.

Він сподівається, що РФ утримається від ескалації, якщо усвідомлюватиме реальність ризиків для своєї мілітарної інфраструктури в Арктиці. Втім, Сунак визнав, що кремлівський диктатор Володимир Путін продовжуватиме випробовувати європейські країни.

"Він намагатиметься знайти наші слабкі місця, щоб зрозуміти, як далеко він може зайти. Ми маємо показати, що здатні впоратися з цією загрозою й, у разі потреби, завдати йому реальної шкоди. Північноатлантичний регіон завжди був ключем до нашої оборони. Але тепер неможливо контролювати Атлантику без забезпечення безпеки в Арктиці", – написав Сунак.

Західним партнерам варто відмовитися від планування, заснованого на надії щодо зменшення потенційних безпекових загроз. Особливо явно це проявляється в Арктиці, заявив колишній очільник уряду.

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"Там температура підвищується в чотири рази швидше, ніж у середньому по світі, що відкриває нові морські шляхи й викликає конкуренцію за ресурси: вважається, що в цьому регіоні зосереджено 13% і 30% нерозвіданих світових запасів нафти й газу відповідно. У період від 2023 до 2025 року китайські оператори подвоїли кількість контейнерних рейсів через Арктику. Судна можуть подолати цей шлях приблизно за половину часу, необхідного для проходження традиційного торговельного маршруту з Китаю до Європи через Суецький канал", – пояснив експрем'єр.

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Він нагадав, що РФ уже зосередила більшу частину свого ядерного потенціалу на Крайній Півночі. Якщо раніше можливості Росії в цьому регіоні обмежувалися природними умовами, то зараз ситуацію змінили наслідки глобального потепління.

"Президент Путін дедалі активніше прощупує ґрунт, перевіряючи західну оборону, щоб зрозуміти, як швидко Москва зможе утвердити свій вплив", – застеріг політик.

Як писав OBOZ.UA:

– Північноатлантичний альянс має значну військову перевагу над країною-агресором Росією. Вразливість європейських країн-членів НАТО полягає у нестачі засобів протиповітряної оборони та релевантного бойового досвіду в сучасній війні, наголосив нідерландський військовий аналітик Патрік Болдер.

– Міністр оборони Великої Британії Вес Стритінг раніше заявляв, що Сполучене Королівство разом із партнерами має трохи більше ніж 1000 днів, щоб зміцнити обороноздатність. За оцінками Стритінга, до 2030 року військовий потенціал та економічні ресурси потенційних противників можуть досягти рівня, який дозволить їм здійснити напад.