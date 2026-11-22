Кіпр видворив двох громадян РФ, які працювали на кремлівські розвідувальні служби під дипломатичним прикриттям. Їх вислали з країни в минулі вихідні (14–15 листопада).

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За даними Politico, двоє росіян контактували із громадянами Кіпру, які мали доступ до конфіденційної інформації. Про це виданню на умовах анонімності повідомили високопосадовці кіпрського уряду.

Контррозвідка вияснила, що шпигуни намагались отримати секретну інформацію, що стосувалася безпеки Кіпру та Європейського Союзу.

"Дипломати" також шукали доступ до інформації про технології, заборонені для передачі Російській Федерації відповідно до санкцій ЄС, повідомили джерела.

"Шпигунська діяльність двох агентів відбувалася в особливо делікатний період, який також включав шестимісячний період головування Республіки Кіпр у Раді Європейського Союзу", – зазначили у ANT1.

Співрозмовники додали, що двох чоловіків змусили покинути країну. Журналісти звернулися до російського посольства у Кіпрі за коментарем, але відповіді не отримали.

Додамо: за даними Служби зовнішньої розвідки України, з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року європейські країни вислали зі своїх дипломатичних установ понад 700 російських чиновників.

Як писав OBOZ.UA, у листопаді російського "шпигуна" також викрили в Молдові. Чоловіка, який збирав чутливу інформацію для спецслужб РФ, затримали й помістили під варту. Йому загрожує штраф або від 2 до 5 років в'язниці.