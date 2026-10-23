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Кінець світу наближається? До берегів Чилі викинуло майже 5-метрову "рибу Судного дня". Фото

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
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Кінець світу наближається? До берегів Чилі викинуло майже 5-метрову "рибу Судного дня". Фото
Regalecus. Джерело: CIFAMAC/Facebook

На узбережжі Чилі виявили рідкісну глибоководну рибу з роду Regalecus, так звану рибу-весло. Її довжина сягала 4,8 метра, а діаметр очей – більше 5 см. Проте морська рідкість одразу привернула увагу не через свою зовнішність, а через доволі моторошну репутацію. В Японії та ще деяких країнах її називають "рибою Судного дня" і вважають передвісником землетрусів і цунамі.

Рідкісну рибину знайшли у на пляжі в місті Мехільйонес, що на півночі Чилі, повідомляє Центр дослідження морської фауни та спостереження за китоподібними CIFAMAC. Знахідка на тлі останніх світових катаклізмів розпалила суперечки, чи справді ця риба попереджає про небезпеку.

Про кого мова

Кінець світу наближається? До берегів Чилі викинуло майже 5-метрову ''рибу Судного дня''. Фото

Знадена риба Regalecus. Джерело: CIFAMAC/Facebook

Японці називають Regalecus glesne рибою-веслом, а іноді рибою-ремнім. Насправді її повна назва з латині – "оселедцевий король чубатий" (родина Regalecidae, ряд Lampriformes). Таке ім’я зумовлено "чубом" на голові риби, а також тим, що вперше її побачили саме в косяках оселедця, яким риба-весло живиться.

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Це напівглибоководна риба, що зустрічається в теплих і помірно теплих водах Тихого, Атлантичного і Індійського океанів.

Кінець світу наближається? До берегів Чилі викинуло майже 5-метрову ''рибу Судного дня''. Фото

Regalecus. Джерело: коритувачі в Facebook

Варто зазначити, що на узбережжі Чилі зустріли "коротуна", бо в середньому оселедцеві королі мають довжину у 5,5 м – це при вазі 250 кг. Найбільшим екземпляром риби-весла вважається риба довжиною в 11 метрів – саме така занесена у Книгу рекордів Гіннесса.

Риба-ремінь має довге сріблясте тіло, але попри свою яскраву зовнішність рідко потрапляє на очі людям. Зазвичай представники цього роду мешкають на глибині у 900 метрів, тому їхня поява біля поверхні або на суші викликає особливий інтерес.

Риба Судного дня

Кінець світу наближається? До берегів Чилі викинуло майже 5-метрову ''рибу Судного дня''. Фото

Regalecus. Джерело: коритувачі в Facebook

Це саме японці почали називати чубатого оселедцевого короля "рибою Судного дня". В цій країні її здавна пов’язують із морськими зміями та стихійними лихами – за легендами, поява таких істот біля берега може віщувати землетрус або цунамі.

Тож не дивно, що після допису CIFAMAC у мережі користувачі почали писати про можливу катастрофу.

Кінець світу наближається? До берегів Чилі викинуло майже 5-метрову ''рибу Судного дня''. Фото

Regalecus. Джерело: коритувачі в Facebook

Своєю чергою британський таблоїд Daily Mail нагадав: у серпні цього року мертвого оселедцевого короля знайшли біля острова Комодо в Індонезії. За шість днів у країні кілька вулканів почали вивергатися, після чого в цьому регіоні стався землетрус магнітудою 5,2.

Кінець світу наближається? До берегів Чилі викинуло майже 5-метрову ''рибу Судного дня''. Фото

Regalecus. Джерело: коритувачі в Facebook

Таблоїд наводить статистичний аналіз японських дослідників: за період від 1928-го до 2011 року 336 повідомлень про знахідки таких риб у Японії співпали із 221 землетрусом у цій країні.

Як повідомляв OBOZ.UA, минулого року на пляжі у Мексиці також знайшли рідкісну рибу-весло. Згодом неподалік і справді, зафіксували землетрус магнітудою 4,1.

Проте у Мексиці чубатий оселедцевий король з’являється доволі часто – як і землетруси.

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