Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин разом із родиною відвідав туристичну зону поблизу кордону з Китаєм. Це був "інспекційний візит" до турбази, що будується в горах, і вся інспекція тривали дві доби. А поки Кім разом з дружиною "інспектував" гірськолижний курорт, його донька Чу Е "інспектувала" лижну трасу.

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Про це повідомив державний мовник КНДР. Причому він не посоромився показати, що для диктатора країни на лижній трасі навіть поставили окреме шкіряне крісло.

Курортна "інспекція"

Світлина, де північнокорейський лідер сидить у кріслі із цигаркою в руці та в сонцезахисних окулярах, доволі показова. Мовник КНДР стверджує, що під час "інспекції" туристичної зони диктатора супроводжувало "вище партійне та військове керівництво" країни. Це "керівництво" і справді, неодноразово з’являється у кадрі.

Проте для нього на лижній трасі не те що крісла, хоча б просто будь-яку лавку не поставили. Лише для дружини Кіма Рі Соль Чу поставили якійсь стілець, хоча дівчина все одно стоїть позаду крісла свого чоловіка.

На іншій промовистій світлині донька диктатора Чу Е спускається на лижах у білому одязі – по достатньо важкій трасі без будь-якого шолома.

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Де це було

Мовник зазначає, що під час своєї інспекції Кім "високо оцінив" якість споруд та місцеві краєвиди. Він заявив, що всі об’єкти побудовані "з делікатністю" до природи.

Попри "високу оцінку" місцеві керівники одразу пообіцяли Кіму, що вже скоро ця курортна зона буде оснащена повітряним та залізничним транспортом, а також засобами "окремого розміщення вищих посадових осіб".

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Турбаза, яку інспектував Кім, розташована в місті Самджіон, що поблизу священної гори Пекту. Мовник КНДР кілька разів підкреслює, що саме там народився Кім Чен Ір, батько нинішнього диктатора.

Ядерна помста

Як повідомляв OBOZ.UA, після ліквідації в Ірані аятоли Хаменеї північнокорейський диктатор відчув тривогу й за власне життя. Тож у конституцію КНДР було внесено положення про автоматичний ядерний удар у разі вбивства Кім Чен Ина.

До аналогічних заходів Пхеньян обіцяє вдатися у разі, якщо лідер держави внаслідок нападу не зможе виконувати свої обов'язки.

Також навесні цього року з'ясувалося, що ядерний арсенал КНДР вже здатний подолати американську систему ПРО. За оцінками експертів, темпи розвитку програми озброєнь КНДР дозволяють країні щороку нарощувати кількість потенційних ядерних боєголовок.