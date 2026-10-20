Кім Чен Ин міг впасти у кому після крововиливу у мозок? Що стоїть за гучними чутками і який діагноз йому приписували

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин нібито був доправлений на лікування до лікарні в Пекіні після крововиливу в мозок. Поширюється інформація, що північнокорейський диктатор міг впасти в кому, проте офіційного підтвердження цьому нема.

Відео дня

Державний новинний сайт країни нині не працює. Цю інформацію оприлюднило видання The Sun та Daily Star, посилаючись на повідомлення, що поширюються в соціальних мережах.

Що відомо про стан очільника Північної Кореї

Видання, посилаючись на користувачів соціальних мереж, стверджує, що 42-річний північнокорейський диктатор впав у кому після крововиливу в мозок, який стався минулими вихідними. Його терміново доправили до китайської лікарні для надання медичної допомоги, оскільки в Пхеньяні нібито погане медичне обслуговування.

"Хоча команда медичних експертів з лікарні Пекінського союзного медичного коледжу була направлена ​​до Північної Кореї для надання допомоги в його лікуванні, поганий медичний стан у Північній Кореї змусив Кім Чен Ина бути переведеним до лікарні Пекінського союзного медичного коледжу для надання невідкладної допомоги", – процитувало видання Daily Star голову Китайської демократичної партії Ванцзюнь Сє.

Офіційного підтвердження стану Кім Чен Ина немає, також не працює державний англомовний новинний сайт країни.

РЕКЛАМА

Чутки про смерть Кім Чен Ина

Китайський політик також припускає, що північнокорейський лідер міг померти, проте ніякої офіційної інформації з цього приводу немає.

"Через тяжкість його стану та той факт, що оптимальний період для лікування минув, Кім Чен Ин помер від отриманих травм. Його тіло таємно перевезли назад до Північної Кореї, і новина про його смерть тримається в таємниці", – зазначили в матеріалі, цитуючи китайського політика Ванцзюнь Сє.

Пізніше китайський політик додав: "Ширяться чутки, що Кім Чен Ин помер, що зірвало плани Кім Чжу Е (13-річна донька Кім Чен Ина. – Ред.) щодо спадкоємства та потенційно втягнуло Північну Корею в громадянську війну. Повідомляється, що Комуністична партія Китаю направила 9000 військовослужбовців до Пхеньяна, щоб допомогти Кім Чжу Е стабілізувати її режим".

Головні історії дня

Зазначається, що востаннє очільника Північної Кореї бачили 11 жовтня під час екскурсії музеєм оборони в нерозголошеному місці в Пхеньяні. Тоді в Музеї національної оборонної революції відбувся його останній публічний виступ.

На що хворів Кім Чен Ин

Згідно з останніми оцінками південнокорейської розвідки, Кім Чен Ин "страждає на надзвичайне ожиріння" (у медичній літературі на означення цього стану вживаються терміни термін морбідне ожиріння (від латинського morbidus – хворобливий) або крайній ступінь ожиріння).

РЕКЛАМА

"Стан здоров'я Кіма класифікується як надзвичайне ожиріння, вага понад 140 кілограмів (близько 310 фунтів)", – заявив нещодавно з посиланням на дані розвідки південнокорейський депутат Юн Кун-юн.

Батько Кіма, Кім Чен Ір, та дід Кім Ір Сен, також страждали на ожиріння та були завзятими курцями. Обидва померли від серцевих нападів.

Такий діагноз автоматом тягне за собою високий ризик серцево-судинних захворювань. Так, ожиріння є одним із ключових факторів ризику, що значно підвищує ймовірність розвитку крововиливу в мозок (геморагічного інсульту). Надлишкова маса тіла запускає каскад патологічних процесів в організмі, які руйнують судини зсередини, роблячи їх ламкими та схильними до розриву під тиском.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що біля прибережної резиденції лідера Північної Кореї Кім Чен Ина помітили розкішну 80-метрову яхту з басейном і водними гірками. Судно неодноразово фіксували на супутникових знімках біля узбережжя міста Вонсан із липня до середини жовтня 2026 року.