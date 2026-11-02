"Хто ламає – той платить": як Мелоні вдалося приборкати в Італії вуличні протести з погромами

На відміну від Франції та Німеччини, в Італії протести з погромами припинились і цими вихідними в країні було спокійно. Це стало результатом жорстких та оперативних заходів уряду Джорджі Мелоні, які кардинально змінили правила гри для протестувальників і заблокували повторення масштабного насильства. Ситуацію на вулицях вдалося миттєво стабілізувати за допомогою чотирьох нових інструментів безпеки.

Відео дня

Про це йдеться у відеозверненні прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні. Рішення ухвалили після заворушень у Мілані та інших італійських містах, де учасники акцій били вітрини, грабували магазини та нападали на правоохоронців.

За насильство під час протестів – до п’яти років ув’язнення

Одним із ключових нововведень стало запровадження окремого складу злочину – насильницької участі в демонстрації.

За словами Мелоні, якщо під час ходи або іншої акції людина приєднується до групи з п’яти чи більше осіб, кидає каміння, петарди або використовує палиці та таким чином створює небезпеку для інших, їй загрожує до п’яти років ув’язнення та штраф до 20 тисяч євро.

Покарання буде суворішим, якщо учасник протесту приховував обличчя або поранив когось. Також посилюється відповідальність за спільне руйнування майна.

"Хто ламає – той платить"

Окремо уряд запровадив принцип, який Мелоні сформулювала як "хто ламає – той платить". Він полягає в тому, що за пошкоджене майно платить той, хто це зробив, а якщо це результат дій неповнолітніх – платити мають їхні батьки.

Так, за словами Мелоні, якщо під час заворушень пошкоджено державне майно – зокрема зупинку, світлофор чи службовий автомобіль, – префект автоматично надсилає вимогу про відшкодування збитків. Якщо ж пошкоджено приватне майно, наприклад вітрину, магазин або авто, власник отримує судовий наказ на негайне стягнення коштів із майна чи рахунків хулігана, або його родини

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Особливість нових правил полягає в тому, що якщо майно пошкодив неповнолітній, таку ж фінансову відповідальність покладають на його батьків.

Жорсткі правила для неповнолітніх

Як пояснила Мелоні, раніше держава мала щоразу доводити, що неповнолітній усвідомлював свої дії. Нова норма передбачає протилежний підхід – відтепер автоматично презюмується, що підлітки віком від 14 до 18 років повністю усвідомлюють свої дії під час погромів. До них застосовуватимуть запобіжні затримання, які раніше діяли лише для дорослих.

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Ця норма вже була схвалена раніше та перебувала на розгляді парламенту, однак новий урядовий декрет робить її чинною негайно.

Цифровий контроль та військове посилення

Влада Італії офіційно запустила біометричне розпізнавання осіб за допомогою штучного інтелекту, щоб ідентифікувати погромників у масках та капюшонах.

Окрім цього, до кінця року у Мілані додатково розгорнуть 500 військовослужбовців для патрулювання вулиць. Вони діятимуть спільно з поліцією та карабінерами.

Також уряд вирішив збільшити кількість суддів у системі ювенальної юстиції та місць у спеціалізованих установах, щоб забезпечити виконання покарань, зокрема щодо неповнолітніх порушників.

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У Мілані затримали 330 людей

Мелоні заявила, що під час заворушень було поранено майже 200 правоохоронців, а лише в Мілані, за оцінкою Confcommercio, збитки становлять близько 1 мільйона євро.

За її словами, правоохоронці затримали та заарештували в місті 330 людей. Приблизно половина з них – особи іноземного походження, які народилися за кордоном або в Італії в сім’ях іноземців.

Прем’єр-міністерка зазначила, що серед учасників заворушень були представники традиційних радикальних протестних груп, але цього разу до них приєдналися сотні дуже молодих людей, багато з яких були неповнолітніми. За словами Мелоні, частина з них приходила на акції після закликів у соціальних мережах грабувати, руйнувати майно та знімати це на відео.

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Наймолодшому з ідентифікованих у Мілані було 11 років.

Мелоні розмежувала протести та насильство

Прем’єр-міністерка наголосила, що соціальні проблеми або незгода з урядом не можуть бути виправданням для погромів і пограбувань.

Водночас вона заявила, що влада відрізняє насильницькі заворушення від мирних протестів. Серед тих, хто має право вимагати від держави розв'язання проблем, Мелоні назвала фермерів, далекобійників, працівників сталеливарного підприємства Ex Ilva та інші громади, які переживають складні часи.

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"Маніфестувати – це право, перетворювати наші міста на поле руйнувань – ні", – заявила Мелоні.

Вона закликала політичні сили однозначно засуджувати насильство незалежно від того, хто його чинить, і наголосила, що держава має захищати як тих, хто мирно протестує, так і тих, хто працює та хоче безпечно жити у своєму місті.

Як повідомляв OBOZ.UA:

В Італії у рамках протестів проти високої вартості життя 17 жовтня також відбулися заворушення за прикладом сусідньої Франції. Найбільші заворушення спалахнули в Мілані та інших містах півночі Італії, де поліція затримала понад дві сотні осіб.

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Наступного дня масові протести в Італії загострилися і переросли в сутички й мародерства, Нові акції та сутички з правоохоронцями відбулися в Мілані, Турині, Болоньї та Бергамо.

Уряд прем'єр-міністерки Джорджі Мелоні засудив насильство та ухвалив рішення про посилення покарань за мародерство й заворушення. До Мілана направили 500 військовослужбовців.

Італійська поліція затримала 30-річного Юсефа Сіхера, якого вважають ідеологом та головним організатором й координатором ліворадикального інтернет-руху "Рух 17 жовтня". Ця організація, за даними слідства, причетна до масових протестів, сутичок із правоохоронцями та погромів, які сколихнули Мілан та інші міста Італії. Йому інкримінують підбурювання до вчинення злочинів із терористичною метою з обтяжувальною обставиною – використанням комп’ютерних засобів. Також затримали його дружину Сагію Хаммуд – слідчі вважають подружжя "мозковим центром" цього руху.

Разом з Сіхером в Італії 24 жовтня було затримано 32 людини, які проживають у 16 ​​муніципалітетах італійських провінцій. Цьому передували більше, ніж 150 обшуків майже по всій країні. Це стало можливим завдяки тому, що італійські правоохоронці виявили у мережі чат, де спочатку планувались, а потім і координувались погроми та пограбування під час заворушень в країні.