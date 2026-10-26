''Хотів посіяти терор у країні'': хто такий Юсеф Сіхер, якого затримали за організацію масових протестів з погромами в Італії

Італійська поліція затримала 30-річного Юсефа Сіхера, якого вважають ідеологом та головним організатором й координатором ліворадикального інтернет-руху "Рух 17 жовтня". Ця організація, за даними слідства, причетна до масових протестів, сутичок із правоохоронцями та погромів, які сколихнули Мілан та інші міста Італії. Йому інкримінують підбурювання до вчинення злочинів із терористичною метою з обтяжувальною обставиною – використанням комп’ютерних засобів.

Відео дня

Про це пишуть Euronews, Quotidiano Nazionale та Il Giornale. Зазначається, що разом із Юсефом Сіхером затримали його дружину Сагію Хаммуд – слідчі вважають подружжя "мозковим центром" цього руху.

Що таке "Рух 17 жовтня"

Сам рух виник на тлі масштабних заворушень в Італії, які розпочалися в середині жовтня, зокрема під впливом аналогічних подій у Франції. Учасники виступали проти підвищення вартості життя, падіння рівня заробітків та політики уряду Джорджі Мелоні. Протести швидко переросли в сутички з поліцією та погроми.

За даними слідства, Сіхер займався безпосередньою організацією та координацією учасників протестів. Він діяв через кілька акаунтів у Telegram, Instagram і WhatsApp, створених увечері 18 жовтня, тобто після перших протестів.

На цих каналах Сіхер публікував інструкції, як займати площі, оминати сили правопорядку та нові заходи безпеки, а також послання, адресоване уряду Італії: "Мелоні оголошує війну майбутньому цієї країни, а ми оголошуємо війну цьому ганебному сьогоденню".

Через ці канали учасників об'єднували в міські групи, передавали оперативні вказівки та координували їхні дії під час масових акцій.

РЕКЛАМА

За даними слідства, Сіхер систематизував інструкції для протестувальників у спеціальному посібнику під назвою "Революція. Інструкції", надихаючись досвідом "Арабської весни" 2011 року.

Що відомо про Юсефа Сіхера

Сіхеру 30 років, він італієць марокканського походження у другому поколінні та живе в Маццано поблизу Брешії. Він має освіту у сфері комунікацій, здобув ступінь магістра політичних наук у Міланському державному університеті та проходив стажування в Італійському інституті міжнародних політичних досліджень (ISPI), де займався тематикою Близького Сходу.

Головні історії дня

Сіхер спеціалізувався на політичному ісламі, володіє арабською та італійською мовами, а також говорить англійською та іспанською. Він був активним учасником пропалестинського руху, працював позаштатним автором для Il Fatto Quotidiano та співпрацював із сайтом Il Foglio.

Слідство та італійські медіа окремо підкреслюють його освіченість і професійну підготовку. За їхньою оцінкою, йдеться не про маргіналізованого молодика, а про освіченого спеціаліста, який свідомо обрав радикальну ідеологію та використав свої знання і навички для організації протестної мережі.

РЕКЛАМА

Разом із дружиною був "мозковим центром" руху

За даними слідства, Сіхер адміністрував інтернет-канали "Рух 17 жовтня" разом із 32-річною дружиною Сагією Хаммуд ліванського походження, з якою вони одружилися у вересні.

Щодо неї розслідують ті самі правопорушення, що і щодо Сіхера. Слідчі вважають подружжя "мозковим центром" протесного руху.

РЕКЛАМА

Вони використовували Instagram і Telegram, щоб закликати протестувальників до ескалації насильства та протистоянь із поліцією.

"Метою було реалізувати план, спрямований на вчинення дій підривного характеру, покликаних посіяти терор. Отже, йдеться про підбурювання, яке було справді дієвим і здатним спонукати людей до протиправних вчинків", – йдеться в постанові про їхнє затримання.

Як вистежили зловмисників

Правоохоронці вийшли на Сіхера через цифрові сліди. Важливу роль у розслідуванні відіграла кіберполіція, яка відновлювала структуру акаунтів, аналізувала входи до них, зіставляла профілі та відстежувала, коли окремі канали відкривалися або закривалися.

РЕКЛАМА

Цифровий аналіз зрештою дозволив встановити місце перебування Сіхера.

Його затримали в суботу, 24 жовтня 2026 року, на околиці Мілана у квартирі знайомого, де він переховувався разом із дружиною. Правоохоронці запеленгували увімкнений мобільний телефон його дружини.

Затримання зірвало заплановану координацію протестів

Однією з особливостей розробленої Сіхером системи було те, що точні місця збору не повідомляли заздалегідь.

Зокрема, на 14:30 24 жовтня було заплановано повідомлення, яке мало розкрити учасникам адреси збору в різних містах. До останнього моменту тисячі людей чекали на свої телефони, однак повідомлення так і не з'явилося – Сіхер уже перебував у поліцейському управлінні.

РЕКЛАМА

Проросійський слід

Одна із зачіпок у справі може вести до проросійського хакерського угруповання NoName. Цю групу раніше пов’язували з розпалюванням заворушень в Італії та інших країнах Європи з метою дестабілізації ситуації на континенті.

Під час обшуків, зокрема в родинному будинку Сіхера в Маццано, у провінції Брешія, правоохоронці виявили цифрові сліди інтенсивної активності в соціальних мережах. Сіхер спеціалізувався на використанні штучного інтелекту, а серед вилучених матеріалів знайшли також правила організації кампанії громадянської непокори проти уряду Джорджі Мелоні.

РЕКЛАМА

Паралельно прокуратура Генуї перевіряє можливі зв’язки Сіхера з групою, яку заарештували у межах розслідування окружного управління боротьби з мафією щодо фінансування ХАМАС через мережу благодійних організацій. У грудні 2025 року це розслідування призвело до десятків арештів, зокрема в Мілані – серед пропалестинських активістів осередку на вулиці Веніні в районі Ноло.

Попередня перевірка не виявила імені Сіхера в матеріалах тієї справи. Однак прокуратура продовжує поглиблений аналіз досьє поштової та комунікаційної поліції щодо "Руху 17 жовтня" в соцмережах.

Як повідомляв OBOZ.UA, протести в Італії проти зростання вартості життя переросли у сутички з поліцією, акти вандалізму та мародерство. Уряд Італії направив до Мілана 500 військовослужбовців і пообіцяв "рішучу реакцію держави" на дії мітингувальників.