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Хакери атакували електронну пошту Мелоні і комп'ютерну систему італійського парламенту: що відомо

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
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Хакери атакували електронну пошту Мелоні і комп'ютерну систему італійського парламенту: що відомо
Джорджа Мелоні

Хакери атакували комп’ютерні системи Палати депутатів Італії, а під удар потрапили електронні скриньки кількох парламентаріїв, зокрема прем’єр-міністерки Джорджії Мелоні. Масштабну атаку на систему вдалося виявити технічному персоналу парламенту.

Водночас у Палаццо-Кіджі уточнили, що йдеться не про поштову скриньку, яку Мелоні використовує для урядового листування. Про це повідомляє Аnsa.

Що відомо про хакерську атаку

Атака торкнулася комп’ютерної системи Палати депутатів Італії та електронних скриньок кількох парламентаріїв, серед яких була й Джорджія Мелоні.

За даними джерел у Палаццо-Кіджі, пошта прем’єр-міністерки, яка опинилася під ударом, не використовується для урядового листування.

У Монтечіторіо наголосили, що ситуація не є надзвичайною.

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"Це не надзвичайна ситуація, – підкреслюють джерела в Монтечіторіо, – і вона виникає щодня".

Які заходи вжили для захисту систем

Джерела повідомили, що після атаки було застосовано всі необхідні захисні заходи, зокрема у співпраці з Національним агентством кібербезпеки Італії (ACN). Між установами діє спеціальний протокол взаємодії.

За потреби заходи безпеки можуть передбачати тимчасове відключення окремих функцій ІТ-систем.

Також, за наявною інформацією, останніми днями почастішали аналогічні атаки та посилився тиск на комп’ютерні системи інших національних, європейських і міжнародних установ.

Прокуратура Італії може розпочати розслідування

Римська прокуратура очікує на попередню інформацію від Поштової поліції щодо хакерської атаки.

Після отримання та вивчення відповідних даних прокуратура П’яццале Клодіо розпочне розслідування за фактом несанкціонованого доступу до комп’ютерної системи.

Нагадаємо, у середу, 21 жовтня, у Франції та Німеччині були недоступні державні сайти через критичні вразливості у мові програмування PHP, на якій працює багато вебсайтів по всьому світу. Ця проблема також зачепила інші країни Європи та США. 

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні виявили понад 100 зламаних вебсайтів, на яких користувачам Windows показують фальшиву перевірку "Я не робот" та пропонують через Win+R, CMD або PowerShell виконати команду, що встановлює шкідливе програмне забезпечення. Справжні CAPTCHA та перевірки Cloudflare не вимагають запускати системні команди, тому при появі такої вимоги сторінку потрібно одразу закрити.

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