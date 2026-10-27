Хакери атакували електронну пошту Мелоні і комп'ютерну систему італійського парламенту: що відомо

Хакери атакували комп’ютерні системи Палати депутатів Італії, а під удар потрапили електронні скриньки кількох парламентаріїв, зокрема прем’єр-міністерки Джорджії Мелоні. Масштабну атаку на систему вдалося виявити технічному персоналу парламенту.

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Водночас у Палаццо-Кіджі уточнили, що йдеться не про поштову скриньку, яку Мелоні використовує для урядового листування. Про це повідомляє Аnsa.

Що відомо про хакерську атаку

Атака торкнулася комп’ютерної системи Палати депутатів Італії та електронних скриньок кількох парламентаріїв, серед яких була й Джорджія Мелоні.

За даними джерел у Палаццо-Кіджі, пошта прем’єр-міністерки, яка опинилася під ударом, не використовується для урядового листування.

У Монтечіторіо наголосили, що ситуація не є надзвичайною.

"Це не надзвичайна ситуація, – підкреслюють джерела в Монтечіторіо, – і вона виникає щодня".

Які заходи вжили для захисту систем

Джерела повідомили, що після атаки було застосовано всі необхідні захисні заходи, зокрема у співпраці з Національним агентством кібербезпеки Італії (ACN). Між установами діє спеціальний протокол взаємодії.

За потреби заходи безпеки можуть передбачати тимчасове відключення окремих функцій ІТ-систем.

Також, за наявною інформацією, останніми днями почастішали аналогічні атаки та посилився тиск на комп’ютерні системи інших національних, європейських і міжнародних установ.

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Прокуратура Італії може розпочати розслідування

Римська прокуратура очікує на попередню інформацію від Поштової поліції щодо хакерської атаки.

Після отримання та вивчення відповідних даних прокуратура П’яццале Клодіо розпочне розслідування за фактом несанкціонованого доступу до комп’ютерної системи.

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