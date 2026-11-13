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Керував організованою злочинною групою: в Румунії екскандидату в президенти Джорджеску висунули обвинувачення

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read2 хв
30
Келін Джорджеску
Келіна Джорджеску будуть судити. Це вже третя кримінальна справа

Проросійський політик Келін Джорджеску, колишній лідер скасованих президентських виборів у Румунії 2024 року, отримав офіційні звинувачення в організації шахрайської схеми. Постраждалий – місцевий бізнесмен – втратив 1,1 мільйона євро, віддавши гроші в обмін на обіцянку "допомоги" з отриманням великого кредиту.

У четвер, 12 листопада, румунська прокуратура передала матеріали справи. Вона буде розглядатися у Трибуналі повіту Ілфов (Бухарест), передає Digi24.

Другий обвинувачений у цій справі – це Іонел Русен, румунський бізнесмен, якого слідство вважає спільником екскандидата у президенти. За словами прокуратури, саме Джорджеску є лідером злочинної групи.

Зазначимо, що і Джорджеску, і Русен перебувають під вартою з кінця вересня 2026 року й наразі очікують остаточного рішення щодо ймовірного пом'якшення запобіжного заходу (з арешту до домашнього арешту) від Апеляційного суду Бухареста.

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Що скоїв Келін Джорджеску

Слідство вважає, що злочинне угруповання спонукало румунського бізнесмена надати їм 1,1 мільйона євро, переконавши потерпілого, що вони можуть допомогти отримати кредитну лінію на 15 мільйонів євро від іноземної фінансової установи.

Відповідно до звіту DIICOT (Управління з розслідування організованої злочинності та тероризму Румунії), Джорджеску, Русен та італійський фінансист Массіміліано Арена "утворювали організовану злочинну групу, яка діяла скоординовано до жовтня 2023 року, зокрема на території Румунії, а також Сполученого Королівства Великої Британії, з метою вчинення шахрайських злочинів".

Що передувало

Нагадаємо, що Джорджеску вже перебуває під судом у двох інших окремих справах: у спробі підриву нацбезпеки після скасування виборів і в незаконній пропаганді фашистських лідерів Румунії 1930-х років. 

Скандальний політик у грудні 2024 року мав шанси очолити країну, але Румунія скасувала результати виборів через підозру у втручанні Росії на користь Джорджеску. Голосування повели повторно у травні 2025-го, і зрештою президентом країни став проєвропейський центристський політик Нікушор Дан. Натомість Джорджеску заборонили знову балотуватися на виборах.

Усі звинувачення одіозний політичний діяч заперечує.

Як писав OBOZ.UA, у Румунії пропонують реалізувати масштабний проєкт "Блакитне шосе", який має з'єднати Чорне та Балтійське моря річковим маршрутом. Він пролягатиме через Румунію, Молдову, Україну й Польщу.

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