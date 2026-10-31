Канада приєднається до європейського кредиту Україні

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив, що його країна виділить 500 млн євро в запланований Європейським Союзом кредит для України у розмірі 90 млрд євро. І це лише "початковий внесок", зазначив очільник уряду Канади.

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Карні назвав запропонований в ЄС кредит Україні "важливим та ефективним механізмом". Заява пролунала під час спільної прес-конференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Євроради Антоніу Коштою.

Що сказав Карні

"Що стосується кредиту для України. 500 млн євро стануть нашим початковим внеском. Це дуже важливий та ефективний механізм, і я справді високо оцінюю ініціативу голови Європейської комісії фон дер Ляєн, членів Комісії та голови Євроради Кошти щодо його створення, використання заморожених активів для надання Україні вкрай необхідного фінансування", – заявив Карні

Прем'єр Канади зазначив, що внесок його країни є прикладом реалізації нещодавно оголошеного партнерства Канади з Європейським Союзом. Він додав, що це "позитивний союз".

Про що мова

У вересні в Європейській комісії підтвердили, що Канада хоче долучитися до кредитної програми Європейського Союзу для України у розмірі 90 млрд євро. Вже тоді почалися відповідні технічні переговори.

У разі залучення до цього кредитування Україна зможе закуповувати зброю та боєприпаси у канадських оборонних компаній, оминаючи вимоги "Вироблено в Європі", що діють для цього кредиту. Своєю чергою Оттава повинна буде сплачувати частку від 3 млрд євро відсотків, залежно від того, яку вигоду отримають її компанії.

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Що передувало

Лідери ЄС створили цю кредитну програму для покриття двох третин фінансових і військових потреб України на 2026 та 2027 роки, а іншу третину покриватимуть інші західні союзники.

90 млрд євро залучаються шляхом спільного кредитування і генерують близько 3 млрд євро щорічних відсоткових виплат, які будуть пропорційно сплачуватися 24 державами-членами. При цьому Угорщина, Словаччина та Чехія домоглися права не брати участі в цій схемі.

Наразі Брюссель вже виплатив майже 15 млрд євро, і найближчим часом очікуються нові транші.

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