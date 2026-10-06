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Кампанія ненависті до України в Угорщині зазнала краху: у СФУЖО розповіли про вплив Росії

Андрій Колотовкін
Андрій Колотовкін
Time to read3 хв
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Кампанія ненависті до України в Угорщині зазнала краху: у СФУЖО розповіли про вплив Росії
Голова Світової федерації українських жіночих організацій Ярослава Хортяні. Джерело: Укрінформ

Масштабна антиукраїнська інформаційна кампанія в Угорщині, яку активно підтримувала Росія, не дала очікуваного результату. Голова Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО) Ярослава Хортяні заявила, що останні вибори переконливо показали провал кампанії ненависті до України.

Про це Хортяні розповіла в інтерв’ю кореспондентці Укрінформу. За її словами, Росія тривалий час використовувала угорський інформаційний простір для поширення власних наративів, тоді як українські організації недостатньо системно розповідали про Україну.

Інформаційна війна

Хортяні зазначила, що українські організації раніше приділяли недостатньо уваги інформаційній роботі в Угорщині. За її словами, підтримки громадських організацій, будинків для людей похилого віку та дітей було недостатньо, оскільки Росія паралельно активно вела інформаційну війну.

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"Раніше ми дуже недопрацювали на цьому полі, над тим, щоб Україна інформувала про себе, бракувало глобального розуміння. Ми думали: якщо допомагаємо Україні, вкладаємо кошти в громадські організації, підтримуємо будинки для людей похилого віку, дітей і так далі, то цього ніби достатньо. А Росія тим часом вела інформаційну війну. Ми ж опинилися позаду", – сказала вона.

Хортяні живе в Угорщині з 1979 року. Вона стояла біля витоків Товариства української культури Угорщини, згодом очолювала самоврядування української меншини та представляла українців в угорському парламенті.

Антиукраїнські тези

За словами Хортяні, раніше в Угорщині не було конфліктів з українцями. Ситуація почала змінюватися після того, як окремі політики вирішили використати українську тему у власних інтересах.

"Аж раптом деякі політики побачили, що на українській темі можна "зіграти". Початок цієї брудної кампанії було покладено ще чотири роки тому, коли переміг Орбан, а під час останніх виборів стало зовсім гаряче", – розповіла вона.

Хортяні зазначила, що в інформаційному просторі поширювали негативні твердження про українців, українську владу та Президента України. Також лунали звинувачення на адресу Євросоюзу, який нібито змовився з Україною.

Окремо поширювали тези про "війну двох братніх народів", які нібито могли домовитися між собою. Однак, за словами голови СФУЖО, ця інформаційна кампанія не дала очікуваного результату.

"Але можу сказати, що вони зазнали краху. Ці вибори дуже переконливо показали, що кампанія ненависті до України не спрацювала", – підкреслила Хортяні.

Російські ресурси

Голова СФУЖО заявила, що Росія вкладала значні ресурси у поширення дезінформації в Угорщині. Вона також навела приклад інформаційної атаки проти неї особисто.

За словами Хортяні, її інтерв’ю одному з українських видань було сфальсифіковано в угорській газеті "Мандінер". Водночас після виборів, зазначила вона, це видання закрилося.

Хортяні також розповіла, що раніше в угорському інформаційному просторі поширювали твердження про нібито небезпеку вступу України до Європейського Союзу. Серед них були навіть заяви про те, що разом з Україною до ЄС начебто прийдуть "середньовічні хвороби".

Вона наголосила, що протидія російській дезінформації та системне поширення правдивої інформації про Україну мають стати постійною частиною роботи українських організацій за кордоном.

Як повідомляв OBOZ.UA, Угорщина може зняти вето з відкриття двох кластерів переговорів України з ЄС, але є умова.

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