Ізраїль заявив про знищення високопоставленого командира ХАМАСу

Ізраїльські військові заявили про ліквідацію одного з високопоставлених командирів угруповання ХАМАС унаслідок авіаудару по південній частині сектора Гази. У самому угрупованні підтвердили загибель свого представника, який став ціллю ізраїльської атаки в ніч на 15 листопада.

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Про це повідомляє Associated Press. За даними агентства, йдеться про Саміра Махмуда Хассана Абу Юніса, похорон якого, за заявою ХАМАСу, мав відбутися в неділю, 15 листопада.

Що відомо про ліквідацію командира ХАМАСу

В ізраїльській армії заявили, що Абу Юніс керував підготовкою та здійсненням терористичних атак. Також військові зазначили, що його попередника було ліквідовано внаслідок ізраїльського удару приблизно два місяці тому.

За інформацією ізраїльської сторони, під час недільної атаки військові завдали ударів і по інших бойовиках ХАМАСу. Однак подробиць щодо цих цілей та можливих втрат не надали.

Попередні ліквідації командирів ХАМАСу

Нагадаємо, Ізраїль повідомляв про ліквідацію Ізза аль-Діна аль-Хаддада – одного з найвищих військових керівників ХАМАСу. Авіаудар по ньому завдали 15 травня 2026 року в секторі Гази.

У ЦАХАЛ заявили, що аль-Хаддад був високопоставленим командиром збройного крила угруповання. Після ліквідації Мухаммеда Сінвара у травні 2025 року він очолив військове керівництво ХАМАСу та відповідав за бойові операції.

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У самому угрупованні підтвердили загибель аль-Хаддада, зазначивши, що разом із ним загинули його дружина та 19-річна донька. За даними палестинського джерела Reuters, удар припав на багатоквартирний будинок.

Як писав OBOZ.UA, адміністрація Трампа розглядає можливість будівництва в секторі Гази військової бази, розрахованої на 5 тисяч осіб. Об'єкт площею понад 350 акрів планують використовувати для розміщення майбутніх Міжнародних стабілізаційних сил – багатонаціонального військового контингенту, перебування якого в палестинському анклаві має погодити Рада миру.

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