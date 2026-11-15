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Ізраїль заявив про знищення високопоставленого командира ХАМАСу

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read1 хв
93
Ізраїль заявив про знищення високопоставленого командира ХАМАСу
Національний прапор Ізраїлю. Ілюстративне фото. Джерело: Leonid Altman/Pexels

Ізраїльські військові заявили про ліквідацію одного з високопоставлених командирів угруповання ХАМАС унаслідок авіаудару по південній частині сектора Гази. У самому угрупованні підтвердили загибель свого представника, який став ціллю ізраїльської атаки в ніч на 15 листопада.

Про це повідомляє Associated Press. За даними агентства, йдеться про Саміра Махмуда Хассана Абу Юніса, похорон якого, за заявою ХАМАСу, мав відбутися в неділю, 15 листопада.

Що відомо про ліквідацію командира ХАМАСу

В ізраїльській армії заявили, що Абу Юніс керував підготовкою та здійсненням терористичних атак. Також військові зазначили, що його попередника було ліквідовано внаслідок ізраїльського удару приблизно два місяці тому.

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За інформацією ізраїльської сторони, під час недільної атаки військові завдали ударів і по інших бойовиках ХАМАСу. Однак подробиць щодо цих цілей та можливих втрат не надали.

Попередні ліквідації командирів ХАМАСу

Нагадаємо, Ізраїль повідомляв про ліквідацію Ізза аль-Діна аль-Хаддада – одного з найвищих військових керівників ХАМАСу. Авіаудар по ньому завдали 15 травня 2026 року в секторі Гази.

У ЦАХАЛ заявили, що аль-Хаддад був високопоставленим командиром збройного крила угруповання. Після ліквідації Мухаммеда Сінвара у травні 2025 року він очолив військове керівництво ХАМАСу та відповідав за бойові операції.

У самому угрупованні підтвердили загибель аль-Хаддада, зазначивши, що разом із ним загинули його дружина та 19-річна донька. За даними палестинського джерела Reuters, удар припав на багатоквартирний будинок.

Як писав OBOZ.UA, адміністрація Трампа розглядає можливість будівництва в секторі Гази військової бази, розрахованої на 5 тисяч осіб. Об'єкт площею понад 350 акрів планують використовувати для розміщення майбутніх Міжнародних стабілізаційних сил – багатонаціонального військового контингенту, перебування якого в палестинському анклаві має погодити Рада миру.

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