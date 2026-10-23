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Блог

Джон Сміт
Джон Сміт

блогер

Новини. Світ / Думки
Time to read3 хв
723
Блог |

Ізраїль проти Росії лише на словах? Гучні звинувачення Нетаньягу та незручні питання про його політику

Ізраїль проти Росії лише на словах? Гучні звинувачення Нетаньягу та незручні питання про його політику
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу

Нетаньягу і його пропаганда розповідають казки, що Росія веде пропаганду проти Ізраїля. Типу це лише російські боти можуть прикидатися ізраїльтянами і поширювати фейки, що "країна перевантажена воєнними розходами". А нормальні ізраїльтяни таке ніколи не скажуть. Сам Нетаньягу на днях примазувався до нас, що "кількість антиізраїльських ботів різко впала після ударів України по Яндекс дата-центрах".

От тільки балабол сам використовує пропагандистів в інтернеті. І Ізраїль вже давно ловили за руку, викриваючи підрозділи ІПСО, точно такі самі, як ольгінські, які ведуть антиєвропейську і антизахідну пропаганду.

Я реально можу сам підтвердити, що під моїми постами я бачив набіги з трьох країн: Рашки, України від владних ботоферм і з Ізраїля від правих ботоферм.

Причина тут проста: Ізраїль під керівництвом правих і Рашка при Путіні – це братья навек.

Нетаньягу в стилі хуцпи кричить "держи вора" на своїх політичних опонентів. А на ділі праві в Ізраїлі – це союзники Кремля десятиліттями. І Рашка топить за правих в Ізраїлі і підтримує того ж Нетаньяху, тому що саме при нинішніх фашистах, на відміну від ізраїльських лівих, які намагаються якось помиритися з сусідами, Ізраїль вступає в контри з Близьким Сходом. І коли праві починають війни, це в інтересах раші – тут же відтягує допомогу США, піднімає ціни на нафту, а американці ще й біжать витягати Москву із загашника і домовлятися щодо допомоги на Бл. Сході.

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Саме через таємні домовленості Трампа з Путіним зараз, що рашка не втручається в підтримку Ірану, Трамп у відповідь заважає ЗСУ.

Все це по суті в останні чотири роки забезпечив Путіну Нетаньягу. То з якого дива боти Путіна зараз закликали в ізраїльському суспільстві знизити воєнні розходи? Ну тупа туфта просто та й все.

Насправді, ще в 90-х праві вбили президента Іцхака Рабіна за домовленості в Осло. І це відкрита інфа, що саме праві потім підтримували ХАМАС, щоб розколоти палестинську адміністрацію і торпедувати ці їхні власні мінські угоди. Щоб почати нову війну, і робити любіме "убей первым".

Але всі ці казочки, що Рашка проти Ізраїля – це туфта, яка легко спростовується. Сам Нетаньягу в 2019 році їздив до Путіна, обнімався і ходив з дідом на палці. І колорадку галіму на грудях, з якою вже на той час вбивали українців і відрубали руки нашим військовим, ця собака гордо носила на лацкані.

А зараз ця собака – це союзник Рашки, тільки негласний. В Ізраїлі корчать з себе, що вони західна демократія, а Іран – це тіпа мусульманські дикуни і фанатики. А насправді на практиці саме дії Ізраїля більше всього допомогли Рашці встояти в останні роки.

У 2022 їхній прем'єр закликав Зеленського здатися Путіну. А потім Нетаньягу в 2023-му домовився з США, щоб перенаправити йому зброю призначену для ЗСУ, і ми зупинили тиск на орків під час контрнаступу. Ну, а зараз саме на тему Ізраїля Америка переключилась в оцих своїх "більш важливих справах в світі". А Ізраїль тим часом веде пропаганду проти того ж Міжнародного Кримінального Суду, який оголосив Путіна в розшук, тихенько співпрацює з рашкою, не приєднався до санкцій, не забороняє своїм компаніям торгувати наприклад з окупованим Кримом, і періодично бере участь у розкраданнях українського зерна.

Ізраїль – це союзник РФ.

Скільки б боти Нетаньягу і він сам не звезділи про протилежне.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Джона Смита
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