Нетаньягу і його пропаганда розповідають казки, що Росія веде пропаганду проти Ізраїля. Типу це лише російські боти можуть прикидатися ізраїльтянами і поширювати фейки, що "країна перевантажена воєнними розходами". А нормальні ізраїльтяни таке ніколи не скажуть. Сам Нетаньягу на днях примазувався до нас, що "кількість антиізраїльських ботів різко впала після ударів України по Яндекс дата-центрах".

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От тільки балабол сам використовує пропагандистів в інтернеті. І Ізраїль вже давно ловили за руку, викриваючи підрозділи ІПСО, точно такі самі, як ольгінські, які ведуть антиєвропейську і антизахідну пропаганду.

Я реально можу сам підтвердити, що під моїми постами я бачив набіги з трьох країн: Рашки, України від владних ботоферм і з Ізраїля від правих ботоферм.

Причина тут проста: Ізраїль під керівництвом правих і Рашка при Путіні – це братья навек.

Нетаньягу в стилі хуцпи кричить "держи вора" на своїх політичних опонентів. А на ділі праві в Ізраїлі – це союзники Кремля десятиліттями. І Рашка топить за правих в Ізраїлі і підтримує того ж Нетаньяху, тому що саме при нинішніх фашистах, на відміну від ізраїльських лівих, які намагаються якось помиритися з сусідами, Ізраїль вступає в контри з Близьким Сходом. І коли праві починають війни, це в інтересах раші – тут же відтягує допомогу США, піднімає ціни на нафту, а американці ще й біжать витягати Москву із загашника і домовлятися щодо допомоги на Бл. Сході.

Саме через таємні домовленості Трампа з Путіним зараз, що рашка не втручається в підтримку Ірану, Трамп у відповідь заважає ЗСУ.

Все це по суті в останні чотири роки забезпечив Путіну Нетаньягу. То з якого дива боти Путіна зараз закликали в ізраїльському суспільстві знизити воєнні розходи? Ну тупа туфта просто та й все.

Насправді, ще в 90-х праві вбили президента Іцхака Рабіна за домовленості в Осло. І це відкрита інфа, що саме праві потім підтримували ХАМАС, щоб розколоти палестинську адміністрацію і торпедувати ці їхні власні мінські угоди. Щоб почати нову війну, і робити любіме "убей первым".

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Але всі ці казочки, що Рашка проти Ізраїля – це туфта, яка легко спростовується. Сам Нетаньягу в 2019 році їздив до Путіна, обнімався і ходив з дідом на палці. І колорадку галіму на грудях, з якою вже на той час вбивали українців і відрубали руки нашим військовим, ця собака гордо носила на лацкані.

А зараз ця собака – це союзник Рашки, тільки негласний. В Ізраїлі корчать з себе, що вони західна демократія, а Іран – це тіпа мусульманські дикуни і фанатики. А насправді на практиці саме дії Ізраїля більше всього допомогли Рашці встояти в останні роки.

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У 2022 їхній прем'єр закликав Зеленського здатися Путіну. А потім Нетаньягу в 2023-му домовився з США, щоб перенаправити йому зброю призначену для ЗСУ, і ми зупинили тиск на орків під час контрнаступу. Ну, а зараз саме на тему Ізраїля Америка переключилась в оцих своїх "більш важливих справах в світі". А Ізраїль тим часом веде пропаганду проти того ж Міжнародного Кримінального Суду, який оголосив Путіна в розшук, тихенько співпрацює з рашкою, не приєднався до санкцій, не забороняє своїм компаніям торгувати наприклад з окупованим Кримом, і періодично бере участь у розкраданнях українського зерна.

Ізраїль – це союзник РФ.

Скільки б боти Нетаньягу і він сам не звезділи про протилежне.

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