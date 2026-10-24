Ізраїль почав масштабну антитерористичну операцію: заблоковано міста і села

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала масштабну антитерористичну операцію в Хевроні на Західному березі річки Йордан після загибелі двох ізраїльських військовослужбовців унаслідок стрілянини. На час рейду ізраїльські сили безпеки запровадили обмеження на пересування в місті та сусідніх палестинських населених пунктах.

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Про це повідомляє The Times of Israel. До операції залучили підрозділи ЦАХАЛу, ізраїльську службу внутрішньої безпеки "Шин-Бет", прикордонну поліцію та представників цивільної адміністрації.

За заявою військових, сили проводять "цілеспрямовані й ретельні обшуки", щоб виявити та ліквідувати терористичну інфраструктуру, знайти зброю й допитати десятки підозрюваних.

Відомо, що операція "зосереджена на районі, звідки діяли терористи", і має тривати кілька днів.

На час рейду Хеврон та прилеглі палестинські міста й села опинилися під обмеженнями. Військові закрили п’ять із семи в’їздів до частини Хевронського округу, де проживає понад мільйон палестинців. Це суттєво ускладнило пересування мешканців і призвело до майже повної зупинки економічного життя в одному з головних економічних центрів Західного берега.

Місцеві жителі можуть залишати район проведення операції через три визначені виходи. Перед цим вони мають пройти перевірки безпеки та допити. Осіб, які викличуть підозру у військових, обіцяють доправляти на додаткове опитування.

Приводом для масштабного рейду стала стрілянина поблизу Хеврона 23 жовтня, під час якої загинули двоє ізраїльських військовослужбовців – старший сержант Рон Йонатан Ройтман і сержант Юваль Шай Свілем. Вони несли службу на військовому контрольно-пропускному пункті на виїзді з міста.

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Після нападу ізраїльські військові обстежили будинки двох нападників, готуючись до їхнього можливого знесення. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що країна знищить увесь район, де проживали стрільці, фактично розширивши заходи за межі їхніх безпосередніх осель.

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Нетаньягу також повідомив, що доручив підготуватися до повного блокування Західного берега. Окремі обмеження на пересування в регіоні планували запровадити 26 і 27 жовтня у зв’язку з виборами в Ізраїлі.

Міністр фінансів Бецалель Смотрич, який відвідав місце нападу, заявив про початок демонтажу незаконних споруд, що, за його словами, становлять загрозу безпеці.

"Якщо ви зв’язуєтеся з нами, ми змусимо вас заплатити дуже, дуже високу ціну", – сказав він.

Дії ізраїльських військових викликали обурення серед палестинських представників і правозахисників. Зокрема, військові наказували мешканцям району Фарш-аль-Хава поблизу Хеврона залишити свої будинки перед знесенням споруд. На оприлюднених фото та відео видно, як техніка руйнує будівлі, а майно жителів вивозять вантажівками.

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Палестинська адміністрація розцінила ці дії як колективне покарання населення у відповідь на напад, у якому загинули ізраїльські військові.

Правозахисна організація B’Tselem закликала міжнародну спільноту вплинути на Ізраїль і не допустити примусового переміщення цивільних.

"Ізраїльські лідери публічно оголошують про плани колективного покарання та дії, які можуть становити воєнні злочини", – заявили в організації.

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Палестинський активіст Ісса Амро також звернувся до ООН, урядів інших держав і гуманітарних організацій із закликом захистити цивільних, домогтися припинення незаконних знесень і обмежень та забезпечити людям доступ до необхідних товарів і екстрених служб.

Операція відбувається на тлі загострення насильства на Західному березі річки Йордан після нападу ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року та початку війни в секторі Гази.

Відтоді на Західному березі загинули понад 1100 палестинців унаслідок дій ізраїльських військових або поселенців. Ізраїльська армія стверджує, що більшість загиблих були озброєними бойовиками, учасниками зіткнень із військовими або людьми, які здійснювали напади.

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За той самий період унаслідок терактів в Ізраїлі та на Західному березі загинули 60 цивільних осіб і співробітників ізраїльських сил безпеки. Ще вісім представників сил безпеки загинули під час зіткнень у ході рейдів в палестинських містах.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Ізраїль готується до масштабної військової операції на Західному березі ріки Йордан після того, як поблизу Хеврона двоє озброєних палестинців застрелили двох ізраїльських військовослужбовців та поранили ще трьох. Прем’єр-міністр ІзраїлюБіньямін Нетаньягу заявив про підготовку операції, яку назвав найбільшою на Західному березі з 1967 року, а також оголосив про блокаду Хеврона та сусіднього міста Хальхуль.