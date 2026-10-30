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"Із Росією немає нормальності": міністри країн G20 відмовилися робити спільне фото з Лавровим

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read2 хв
1,3 т.
"Із Росією немає нормальності": міністри країн G20 відмовилися робити спільне фото з Лавровим
Міністри G20 відмовилися від спільного фото з Лавровим. Джерело: Getty Images

Міністри закордонних справ країн G20 відмовилися від традиційного спільного фото перед початком зустрічі в Атланті через присутність глави МЗС Росії Сергія Лаврова. Представники європейських країн заявили, що не фотографуватимуться разом із російським міністром, а Держдепартамент США прибрав групове фото з офіційної програми зустрічі.

Проти спільного фото з Лавровим виступила третина учасників, зокрема Австралія й Канада. Про це пише Reuters, посилаючись на заяву міністра закордонних справ Німеччини Йогана Вадефуля.

Із Росією немає нормальності

Йоганн Вадефуль заявив журналістам, що спільного фото європейських представників із Лавровим не буде.

"У жодному разі не буде спільного фото з європейськими партнерами та паном Лавровим, тому що із Росією немає нормальності", – сказав Вадефуль перед початком першої сесії у п'ятницю, 30 жовтня.

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Раніше європейські представники пропонували зробити два окремі фото – одне за участю Лаврова, а друге без нього. Однак зрештою Державний департамент США прибрав традиційне "сімейне фото" з офіційного порядку денного.

Американський посадовець у коментарі виданню пояснив таке рішення Держдепу небажанням Вашингтона перетворювати фотографування на окреме політичне шоу та відволікання від основної роботи зустрічі.

Лавров добирався до Атланти в обхід "недружніх" країн

Лавров прибув до Атланти 30 жовтня для участі у зустрічі міністрів закордонних справ G20. Переліт російської делегації з Москви тривав 20 годин 10 хвилин. Про цей маршрут повідомляли російські державні та пропагандистські медіа, зазначаючи, що літак летів в обхід країн, які Москва вважає "недружніми".

На зустрічі обговорюють війну Росії проти України

Зустріч міністрів закордонних справ країн G20 проходить в Атланті 30 та 31 жовтня. Цьогоріч США головують у "Групі двадцяти", а саміт лідерів G20 запланований на 14–15 грудня в Маямі.

Участь Лаврова стала одним із джерел напруженості під час зустрічі міністрів. Європейські представники G20 підтримують Україну, а питання війни Росії проти України залишається серед ключових тем переговорів.

Крім того, учасники зустрічі обговорюють ситуацію на Близькому Сході, зокрема військові дії США та Ізраїлю в Ірані та пов'язані з ними проблеми транзиту нафтових танкерів через Ормузьку протоку. Серед інших питань порядку денного – американські мита та дії Китаю у Південно-Китайському морі.

Як повідомляв OBOZ.UA, на зустрічі G20 міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль наполягатиме на припиненні російської війни проти України та зверне увагу на її глобальні наслідки. І Лавров "буде змушений долучитися" до дискусії з цього приводу.

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