Італія дасть Україні доступ до двох військових супутників: яку умову назвали

Італія може надати Україні доступ до знімків із двох військових супутників радіолокаційної системи Cosmo-SkyMed. Водночас використання цих даних матиме обмеження: українські сили не повинні застосовувати їх для підготовки ударів по території Росії.

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Про це повідомляє Clash Report із посиланням на італійські видання Il Messaggero та L’Espresso. Питання про новий пакет військової допомоги Україні міністр оборони Італії Гвідо Крозетто представив парламентському комітету з питань безпеки та розвідки Copasir 10 листопада 2026 року.

Які супутники пропонує Італія

За даними Il Messaggero, до 13-го пакета допомоги знову увійде доступ до знімків із двох із шести супутників угруповання Cosmo-SkyMed. Обидва апарати належать до другого покоління та побудовані компанією Thales Alenia Space – спільним підприємством Leonardo і Thales.

Ці супутники здатні отримувати якісні радіолокаційні зображення вдень і вночі, а також за дощу чи щільної хмарності. Угрупованням керує Італійське космічне агентство, а фінансує його держава.

Найновіший супутник Cosmo-SkyMed запустили 2 січня 2026 року з бази Космічних сил США Ванденберг у Каліфорнії за допомогою ракети SpaceX Falcon 9.

Які умови висунула Італія

За інформацією видання, неформальні домовленості між Києвом і Римом передбачають, що Україна може використовувати супутникові знімки лише над власною територією. Італія вважає це принциповим обмеженням: отримані дані не повинні застосовуватися для наведення ударів або проведення наступальних операцій усередині Росії.

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Радіолокаційні зображення призначені для розвідки, а не для забезпечення зв'язку. На відміну від Starlink, вони не надають інтернет-доступу військовим підрозділам чи безпілотникам, проте допомагають виявляти техніку, окопи та склади, зокрема вночі й за несприятливих погодних умов.

Що ще може увійти до пакета допомоги

Зміст 13-го пакета військової допомоги залишається засекреченим, як і попередніх рішень. Документ також мають підписати міністр закордонних справ Антоніо Таяні та міністр економіки Джанкарло Джорджетті.

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За даними Il Messaggero, пакет, окрім супутникової підтримки, може передбачати постачання боєприпасів для зенітних ракетних комплексів SAMP/T.

Нагадаємо, уряд Італії затримував відправлення 13-го пакета військової допомоги Україні, який, за даними італійських медіа, був уже сформований. Прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні очікувала на результати проміжних виборів у США, водночас конкретних термінів передання допомоги Рим не називав.

Як писав OBOZ.UA, Україна отримала 50 млн євро від Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) та уряду Італії. Кошти спрямували на фінансування житлових сертифікатів за державною програмою "єВідновлення", завдяки чому близько 2200 українських родин, які втратили домівки через російську агресію, зможуть придбати нове житло.