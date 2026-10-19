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"Існує висока ймовірність": у Литві підозрюють російський слід у спробі підпалу станції Starlink

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
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"Існує висока ймовірність": у Литві підозрюють російський слід у спробі підпалу станції Starlink
У Литві припускають, що метою було обмежити доступ України до Starlink

У ніч на неділю у Вільнюсі невідомі намагалися підпалити обладнання американської компанії SpaceX, зокрема дев'ять супутникових антен і блок управління. Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс пов'язав інцидент із гібридною війною Росії проти Європи.

Радник президента Литви з національної безпеки Дейвідас Матуліоніс припустив, що метою нападу могло бути обмеження доступу України до супутникової мережі Starlink. Про це повідомляє LRT.

Що відомо про спробу підпалу обладнання SpaceX

За наявними даними, нападники намагалися підпалити дев'ять супутникових антен і блок управління на території у Вільнюсі, яку використовує американська компанія SpaceX.

Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс пов'язав подію з гібридною війною Росії проти Європи.

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Радник президента Дейвідас Матуліоніс заявив, що Росія є ймовірною причетною стороною, однак наголосив, що остаточного підтвердження наразі немає.

"Існує висока ймовірність того, що за цим інцидентом стоїть Росія, але ми поки що не маємо стовідсоткового підтвердження та встановлення причетності", – сказав він.

У Литві припускають, що метою було обмежити доступ України до Starlink

Матуліоніс зазначив, що інцидент у Литві має схожість із випадками в Болгарії та Польщі. За його словами, метою ймовірного підпалу могло бути порушення доступу до супутникової мережі Starlink компанії SpaceX, яку використовує Україна.

"Те, що сталося в Болгарії, Польщі та Литві, дуже схоже, тому здається майже очевидним, що метою було обмеження доступу до Starlink для потреб України", – заявив радник президента.

Водночас він наголосив, що слідчі поки не можуть розголошувати додаткові подробиці, щоб не поставити під загрозу розслідування.

Як повідомляв OBOZ.UA,  прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив, що вночі 18 жовтня була зроблена спроба підпалити литовську компанію, яка зберігає комунікаційне обладнання Starlink. Спецслужби країни заздалегідь знали про підготовку атаки. Завдяки своєчасному попередженню спроба знищити термінали Starlink провалилася.

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