Іран змінив тактику атак на судна в Ормузькій протоці: в Reuters розкрили задум Тегерана

Іран почав застосовувати нову тактику нападів на судна в Ормузькій протоці, щоб утримувати світові ціни на нафту на високому рівні та вплинути на результати проміжних виборів у США. Тегеран не лише збільшив інтенсивність атак, а й планує розширити їхню географію за межі протоки, фактично позбавивши торговельні судна безпечних маршрутів у регіоні.

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Про це повідомляє Reuters. За словами співрозмовників агентства, рішення про зміну стратегії ухвалили на найвищому рівні керівництва Ірану, а її реалізацію повністю узгодили між усіма владними структурами країни.

Як Іран змінив тактику нападів на судна

Після початку американських та ізраїльських ударів по Ірану 28 лютого Тегеран намагається встановити контроль на Ормузькою протокою, через яку до війни проходило близько п'ятої частини світової торгівлі нафтою та скрапленим природним газом. Погрози та напади на судна суттєво скоротили рух цим маршрутом, що спричинило зростання цін на енергоносії.

За словами одного з іранських посадовців, приблизно десять днів тому країна почала застосовувати нові наступальні методи проти суден, які порушують встановлені обмеження. Йдеться як про зміну характеру атак, так і про збільшення їхньої частоти.

"Мета полягає в тому, щоб зірвати зусилля Сполучених Штатів та їхніх союзників зі зниження світових цін на нафту", – пояснив один зі співрозмовників агентства.

Американський військовий чиновник підтвердив одну із суттєвих змін у діях Ірану. Після того як США знищили значну частину іранських радіолокаційних можливостей, Корпус вартових ісламської революції (КВІР) почав використовувати невеликі човни з неозброєними спостерігачами для виявлення потенційних цілей, зокрема американських військових кораблів.

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Минулого тижня військові США виявили таких спостерігачів на традиційному вітрильному судні, з якого вони передавали інформацію про цілі представникам КВІР. Американські сили перехопили судно, наказали людям залишити його, після чого знищили. За словами посадовця, обійшлося без жертв.

Водночас Іран намагається не ризикувати швидкісними катерами, які залишилися після масштабних американських ударів по його флоту. Через це Тегеран поки не зміг зупинити нарощування експорту нафти через протоку.

Атаки виходять за межі Ормузької протоки

Ще одним елементом нової стратегії стало розширення географії нападів на торговельне судноплавство. За словами іранських чиновників, Тегеран має намір проводити операції не лише в Ормузькій протоці, а й в Оманській затоці та віддаленіших територіях.

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Аналіз повідомлень британського Центру морських торговельних операцій (UKMTO) та регіональних компаній із морської безпеки свідчить, що ця тактика вже може застосовуватися. Останніми днями напади на судна фіксували, зокрема, у водах поблизу узбережжя Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів.

У сфері морської безпеки, лише протягом останніх 48 годин у районі Ормузької протоки сталося щонайменше п'ять інцидентів із танкерами та іншими комерційними суднами, зокрема із застосуванням безпілотників.

Загалом інтенсивність атак останніми днями досягла найвищого рівня від початку війни. За оцінками Міжнародної морської організації ООН, нинішня частота нападів приблизно відповідає показникам 3–5 жовтня, що свідчить про новий етап ескалації.

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"Спостерігається збільшення інтенсивності ударів, і це виглядає навмисним", – зазначило одне з джерел у сфері морської безпеки.

Тегеран хоче вплинути на вибори у США

За інформацією Reuters, одним із головних завдань нової іранської стратегії є недопущення зниження світових цін на нафту до проміжних виборів у США, які відбудуться в листопаді та визначать майбутній контроль над Конгресом.

Війна проти Ірану, яка обходиться Сполученим Штатам приблизно у 3 млрд доларів щомісяця, вже стала одним із важливих питань американської передвиборчої кампанії.

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Президент Дональд Трамп розглядає подальші кроки щодо Тегерана, однак раніше заявив, що не завдаватиме нових ударів по Ірану до проведення голосування. Водночас Вашингтон продовжує морську блокаду іранських портів і розширює санкції, намагаючись посилити економічний тиск для досягнення домовленості про завершення конфлікту.

Однак іранське керівництво, за словами співрозмовників агентства, не збирається дозволяти американському президенту стабілізувати нафтовий ринок напередодні виборів.

"Щойно вони подумають, що наблизилися до моменту, коли ціни почнуть падати, ми знову віддалимо їх від цієї мети. Це шахова гра", – заявив другий іранський чиновник.

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Він також попередив, що судна, які Тегеран вважатиме порушниками своїх обмежень, не зможуть почуватися в безпеці навіть за межами Ормузької протоки.

Іран пригрозив повністю перекрити протоку

Обидва іранські посадовці заявили, що Тегеран поступово рухається до ситуації, за якої жодне судно, що порушує встановлені ним обмеження, не зможе пройти через Ормузьку протоку.

"Незабаром її буде повністю закрито", – наголосив один зі співрозмовників Reuters.

В останньому звіті очолюваний Військово-морськими силами США Об'єднаний центр морської інформації (JMIC) оцінив рівень загрози для торговельного судноплавства в Ормузькій протоці як серйозний – другий за величиною у відповідній шкалі.

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У центрі зазначили, що атаки, спроби нападів і переслідування суден з боку КВІР тривають. Зокрема, фіксуються польоти безпілотників, цілеспрямоване спостереження за торговельними суднами та окремі випадки радіовикликів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові не завдаватимуть нових ударів по Ірану до проміжних виборів 3 листопада. За його словами, Вашингтон веде продуктивні переговори з Тегераном, водночас морська блокада іранських портів залишається чинною.

Як писав OBOZ.UA, віцепрезидент США Джей Ді Венс раніше назвав умову для завершення війни з Іраном. Він також зазначив, що, попри періодичні атаки на комерційні судна в Ормузькій протоці, іранські сили переважно не здатні перешкодити експорту енергоносіїв через цей стратегічний морський маршрут.